张莉代表：“减抗”“禁抗” 中兽医药大有可为

2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“兽医抗菌素耐药性治理”专场座谈上，全国人大代表、安徽省畜牧技术推广总站站长张莉说：“中兽医药是中医药传统文化的重要组成部分，在动物疫病预防控制、保障畜产品质量和生物安全方面都发挥着积极作用。在应对抗菌素耐药性治理方面，中兽医药助力‘减抗’‘禁抗’大有可为。”

“中兽医药跟中医药一脉相承，自古以来就与动物养殖、食品安全、人口健康等息息相关。历经数千年传承发展，中兽医药保留了完整独立的理论体系。但目前来看，我们对于中兽医药的挖掘和发展仍有待加强。”张莉建议：“要振兴中兽医药发展，建立符合中兽医药理论的评价体系，规范中药材种植，促进中兽医药文化挖掘等。同时，要激发产业创新活力，培育新型中兽医药人才，促进中兽医技术的推广应用。”

在张莉看来，中兽医药应用在突破兽医抗菌素耐药性困局方面能够发挥重要作用。“我国从2020年起，全面禁止饲料中添加抗生素，在动物食品源头遏制抗生素滥用。面对饲料端‘禁抗’和养殖端‘减抗’的迫切要求，中兽医药资源广泛、防疫保健、低残留、低毒副作用、低耐药的优势逐渐凸显。以饲用中草药替代抗生素，采用药食同源的可饲用天然植物，能够在动物食品源头遏制抗生素滥用”。

“在健康导向型的畜牧业转型当中，我们要坚持中兽医药传承创新，加快相关学科建设及科研攻关，加强基层兽医体系建设，进而助力减少兽用抗菌素的使用，解决耐药性问题，为保障百姓餐桌安全作出贡献。”张莉说。（耿亚柯）