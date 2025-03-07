“四早”干预阿尔茨海默病 保障老年人群健康

2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“开启记忆‘守护键’：聚焦阿尔茨海默病早筛早诊”专场座谈上，多位专家学者建言要通过“四早”干预阿尔茨海默病，即早预防、早发现、早诊断、早治疗。同时，要加强多部门联动协作，构建阿尔茨海默病全链条防治体系，为老年人群提供更好的健康保障。

全国人大代表、山东第一医科大学附属省立医院东院保健神经内科主任卢林说：“伴随老龄人口规模的不断扩大，认知障碍疾病——尤其是阿尔茨海默病，已经成为一项重要的公共卫生挑战。抓住阿尔茨海默病早筛早诊‘黄金期’，对延缓疾病进展、提高患者认知功能至关重要。”他建议，大力普及阿尔茨海默病防控知识，提升公众对疾病的认知，减少歧视；增加专业照护服务供给，培训专业照护人员，建立居家、社区和机构相衔接的照护服务模式；加强对患者家庭成员的多方位支持，提供心理疏导和“喘息服务”等，帮助他们缓解身心压力。

“一旦确诊阿尔茨海默病，应尽快就医并接受药物治疗。”卢林说，新型靶向药物为早期阿尔茨海默病患者提供了更丰富的治疗选择。此外，家庭康复训练也非常重要，可以通过认知训练、音乐治疗、运动疗法、心理治疗、言语治疗等，在日常生活中帮助患者慢慢找回记忆。

北京大学第六医院记忆中心教授王华丽认为，阿尔茨海默病的早防早治，需要依靠工作机制、服务网络和队伍建设“三驾马车”。王华丽解释说，首先，要明确多部门协作分工，建立上下级医疗机构之间的筛查、转诊、会诊等相关联动机制。其次，要扩大早防、早治服务网络，构建筛查、诊疗、康复、随访等一系列全病程管理服务体系。同时，要强化基层专业队伍建设，面向基层医疗机构及社区提供更好的技术支持和指导，提升基层的认知障碍筛查和早期干预能力。

“目前认知障碍门诊的普及率较低，且多数患者在中重度痴呆阶段才就诊，错过了最佳治疗时机。”天津市环湖医院神经内科主任医师纪勇建议，应加强基层医护人员的培训，提高其对痴呆的认知和筛查能力，并将65岁以上人群的痴呆筛查纳入医保体系，以提高筛查率和知晓率。在新技术应用方面，人工智能和数字技术在阿尔茨海默病的早期诊断、治疗和康复中具有广阔前景。例如，通过眼动、步态、面部微表情等检测手段结合人工智能技术，可实现更精准的早期筛查和诊断。此外，人工智能技术还有望帮助预测疾病进展，为患者制定个性化的治疗方案，提升康复质量和照护水平。

围绕阿尔茨海默病全病程管理体系构建，复旦大学附属华山医院神经内科主任医师郁金泰认为，应通过双向转诊机制串联筛查、诊疗、康复与随访环节，推动县级以上医院规范化诊疗，并鼓励基层医疗机构设立记忆门诊，同时强化中医药在疾病管理中的作用。谈及未来，郁金泰说：“精准医学是阿尔茨海默病防治的核心方向。通过早筛早诊、分层干预与全周期管理，我们有望延缓疾病进程，让更多患者保有尊严与生活质量。这需要政策、科技与社会力量的共同推动。”

“目前阿尔茨海默病呈现多发趋势，亟待社会共筑防线，加大科普宣传，建立疾病筛查机制，做到早期干预，提高早筛早诊普及性与治疗可及性。”广州医科大学附属第二医院神经内科主任医师刘军说，尽管目前阿尔茨海默病还无法得到治愈，但通过药物、认知康复等方法及早开始综合干预，能够延缓病情的进展，“抢救”患者的记忆和认知能力。“除药物治疗外，个人预防、家庭预防、社会预防的三重联动也十分关键。”刘军建议，有条件的地区应结合实际为辖区内65岁及以上常住居民每年提供一次及以上认知功能初筛，对发现的痴呆高风险人群和疑似痴呆人群，指导其及时到有关机构就诊。（耿亚柯 王颖 赵晓彤）