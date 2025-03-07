卢林代表：抓住阿尔茨海默病早筛早诊“黄金期”

2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“开启记忆‘守护键’：聚焦阿尔茨海默病早筛早诊”专场座谈上，全国人大代表、山东第一医科大学附属省立医院东院保健神经内科主任卢林说：“伴随老龄人口规模的不断扩大，认知障碍疾病——尤其是阿尔茨海默病，已经成为一项重要的公共卫生挑战。抓住阿尔茨海默病早筛早诊‘黄金期’，对延缓疾病进展、提高患者认知功能至关重要。”

据卢林介绍，阿尔茨海默病是一种起病隐匿的神经退行性疾病，临床进展不可逆，表现为学习、记忆力等认知功能下降，伴有精神行为异常，并导致日常生活能力下降，包括临床前阶段、轻度认知障碍痴呆阶段。

“一旦确诊阿尔茨海默病，应尽快就医并接受药物治疗。”卢林说，针对阿尔茨海默病病因Aβ蛋白的新型靶向药物，为早期阿尔茨海默病患者提供了更丰富的治疗选择。此外，家庭康复训练也非常重要，可以通过认知训练、音乐治疗、运动疗法、心理治疗、言语治疗等，在日常生活中帮助患者慢慢找回记忆。

近年来，老龄健康问题备受社会关注。卢林建议，要“四早”（早预防、早发现、早诊断、早治疗）干预阿尔茨海默病。“借助基层医疗卫生机构、医院、疾控机构等构建筛查网络，结合基本公共卫生老年人健康管理服务，推进65岁及以上老年人认知功能初筛，对初筛阳性人群进一步评估。在社会层面，大力普及阿尔茨海默病防控知识，提升公众对疾病的认知，减少歧视；增加专业照护服务供给，培训专业照护人员，建立居家、社区和机构相衔接的照护服务模式；加强对患者家庭成员的多方位支持，提供心理疏导和‘喘息服务’等，帮助他们缓解身心压力”。（王颖）