专家热议：防治前列腺癌 早筛早诊早治是关键

全国两会期间，第十四届全国政协委员、中日友好医院原副院长姚树坤，国家老年医学中心主任、国家老年病临床研究中心主任王建业，以及国家癌症中心癌症早诊早治办公室主任陈万青做客2025全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈，聚焦“提高适龄男性前列腺癌的早筛意识，推动早筛体系建设”这一话题，建言献策，探索守护男性健康的更多可能。

早期筛查可使患者获得更好生活质量

“前列腺癌是一种发生在男性生殖系统的恶性肿瘤，由于人口老龄化加剧、不健康生活方式流行等因素，我国前列腺癌的发病和死亡率呈明显上升的趋势。”作为一线的临床专家，王建业介绍说，在前列腺癌的诊疗过程中面临的最大问题是早期难发现，很多病人等到出现排尿问题、血尿问题，或者身体部位疼痛时，往往已经发展到了癌症晚期。因此，要推进前列腺癌早期筛查，在疾病进展到高风险阶段之前进行干预，从而提高患者生存率和生存质量。

“PSA（前列腺特异性抗原）是前列腺癌的肿瘤标志物，PSA筛查是推荐的前列腺癌筛查手段之一，抽一管血即可完成。PSA≥4μg/L被定义为异常值，数值越高，患前列腺癌的风险越大。因此，当受试者PSA≥4μg/L时，需进一步诊断、治疗和随访。”王建业补充道，前列腺癌早筛并不复杂，其实在做肝肾功能、肿瘤标记物的同时就可以增加一项PSA筛查，患者无需多抽血，不会增加痛苦，目前我国的基层医院、社区医院也都具备筛查的条件。

多措并举推动前列腺癌早筛早诊早治

“我国前列腺癌流行病学现状呈现两个特征：一是发病率上升趋势明显，二是五年生存率虽然在近年来有明显改善，但仍有较大提升空间。”在陈万青看来，公众对于前列腺癌的认知度仍然偏低，对于一些早期症状和相关危险因素不甚了解，导致错过了最佳治疗窗口期。

“我国当前处于前列腺癌筛查模式探索阶段，部分经济发达城市虽开展区域性筛查试点，但缺乏系统性的卫生经济学评估和长期随访数据支撑。在全国范围内推进前列腺癌早筛、早诊、早治工作是当务之急。我们最新启动的多中心队列研究致力于构建本土化筛查证据链，重点评估筛查对前列腺癌患者死亡率的影响及成本效益。”陈万青建议，前列腺癌防治体系的完善需多维度推进：一是强调生活方式干预；二是加强对前列腺癌筛查的投入；三是要规范诊疗流程，完善筛查体系；四是要同步开展公众健康教育，构建覆盖全病程的防控网络。

防治前列腺癌应努力提升公众重视程度

今年全国两会期间，姚树坤提案建议推动前列腺癌筛查进入国家重大公共卫生项目：“如今，前列腺特异抗原筛查在技术层面已较为成熟，试剂成本较低，且有部分省份已将前列腺癌的筛查列入了基础公共卫生项目的老年肿瘤筛查项目，为前列腺癌早筛行动在全国范围内开展提供了借鉴价值。有筛查经验的地区可积极开展试点工作，邀请高校、科研院所及相关学协会参与，全面评估筛查工作的成本、基层推动的可行性以及患者的依从性等关键因素，获取确切、可行的方案和数据，为日后将前列腺癌筛查全面纳入国家重大公共卫生项目奠定基础。”

前列腺癌防治是一项系统工程，建立完整的前列腺癌防治体系，需要围绕全程化管理各环节发力。展望未来，姚树坤表示，通过加强前列腺特异抗原筛查和健康体检，提高公众对前列腺癌防治的认知和重视程度，以及不断探索新的治疗方法和策略，前列腺癌的防治水平有望得到进一步提升，为更多患者带来希望和福音。（王颖 耿亚柯 实习生赵苑婷）

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