不负好春光 维爱公益行动走进广东韶关

2月19日，在广东省韶关市坪田镇新龙金城中心小学的操场上，进行着一场热闹非凡的篮球赛。由同学们与维爱公益行动志愿者混编成的两支球队全情投入，欢呼声与喝彩声交织，回荡在校园上空。而在操场边，营养丰富的豆奶、健康科普手册、环保乒乓球拍及笔记本等爱心物资摆放整齐，伴随拂面而来的徐徐春风，为孩子们送去知识的养分与成长的希望。

这是由中国疾病预防控制中心指导，人民健康、北京康盟慈善基金会发起，维他奶有限公司（以下简称维他奶）公益支持的“促进合理膳食 助力乡村振兴”维爱公益行动的广东韶关站现场。

维爱公益行动走进广东韶关。（受访者供图）

新龙金城中心小学党总支书记李石洋感慨道：“我们学校地处偏远，办学条件比较艰苦，学生获取知识的途径相对有限。这些爱心物资就像为孩子们打开了一扇通往广阔世界的窗户，我相信他们一定会倍加珍惜这些来之不易的‘礼物’，努力学习，健康成长，以优异的成绩回报社会。”

“走进这所学校，看到孩子们纯真的笑脸，以及对知识渴望的眼神，我深受触动。希望孩子们如春日破土的新芽，在关爱下茁壮成长。”北京康盟慈善基金会理事长柳莺说。

“学校里有很棒的篮球队和乒乓球队，今天非常高兴和大家在球场上‘一决高下’，用运动激活大脑和身体，迎接美好的一天。”维他奶国际集团行政总裁陆博涛表示，参与乡村振兴、助力健康中国是维他奶义不容辞的责任。维他奶将继续与各方携手，将维爱公益行动进一步向纵深推进，把合理膳食、营养健康的生活方式推广到更多乡村学校。

同学们与维他奶员工志愿者进行篮球友谊赛。（受访者供图）

“同学们，你们印象中的三好学生要具备哪‘三好’？”在 “三好”促健康科普课堂上，中国疾病预防控制中心慢病处助理研究员宋隽清话音刚落，同学们纷纷举起小手踊跃回答问题。通过图文并茂、风趣幽默的讲授，宋隽清向学校师生介绍了在平衡膳食中不能忽视植物营养的重要作用，以及在日常生活中“饮食好、运动好、睡眠好”的小妙招，帮助他们养成良好习惯。

“注意握拍姿势”“手腕抬高一点，发球不要用蛮力”……原国家乒乓球队队员邹阳及维他奶中国内地行政总裁王栋也参与到此次行动中来，手握由回收纸包盒再生而成的乒乓球拍，与同学们进行互动，以一颗“小圆球”转动“大乐趣”。“希望越来越多有爱心、有意义的公益性活动走进乡村，为儿童青少年营养健康事业添砖加瓦。”邹阳说。

同学们与维他奶员工志愿者切磋乒乓球技。（受访者供图）

现场，维他奶还利用自身优势，招募员工志愿者开展“植物营养及环保小课堂”互动教学，向孩子们讲解了植物营养的基本知识，并展示了维他奶纸包盒的回收再利用过程。在维他奶员工志愿者的指导下，同学们亲自动手，用回收纸包盒制作了飞机模型。“这是一次难忘的经历，蓝天、白云、飞翔的环保纸飞机，还有那些洋溢着幸福笑容的孩子们，共同构成一幅温馨而美好的画面。未来，维他奶将进一步利用公司的影响力和资源，带动更多伙伴参与到这项行动中，集思广益把助力乡村振兴工作走深走实。”王栋说。

据了解，2021年底，维爱公益行动在多方力量的支持下开启了“爱心之旅”，持续走进全国多地的乡村学校，截至目前已为乡村学生捐赠超过450万包维他奶营养豆奶，并送去健康科普手册、乒乓球运动器材、笔记本等爱心物资，直接惠及约7000名儿童青少年。在捐赠营养物资的同时，维爱公益行动也开展了多种线上线下相结合的健康教育活动和体育互动，普及植物营养、合理膳食以及健康生活方式等科普内容，为促进乡村学生身心健康全面发展奠定基础，帮助他们形成科学的饮食行为和健康生活方式。