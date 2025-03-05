我国科研团队提出人工合成细菌治疗肿瘤新方法

新华社深圳3月4日电（记者陈宇轩）记者4日从中国科学院深圳先进技术研究院了解到，由深圳先进技术研究院和中国科学院上海营养与健康研究所的科研人员利用人工合成的细菌开展肿瘤治疗研究，揭示了这种合成细菌能够抑制肿瘤生长的关键原理，为进一步“改造”细菌、治疗恶性实体瘤提供了新方法。研究成果在线发表于国际学术期刊《细胞》。

近年来，随着合成生物技术的快速发展，科研人员尝试利用人工合成的方法“改造”细菌，使细菌具有特定的功能，从而治疗肿瘤。此前，中国科学院深圳先进技术研究院研究员刘陈立团队合成了一种特殊的细菌，这种合成细菌在结肠癌、黑色素瘤、膀胱癌等多种疾病动物模型上展现了治疗的潜力。

然而，合成细菌是如何激发免疫系统参与抗肿瘤的，又是如何避免自己被免疫系统当作敌人消灭的？科研人员表示，找到这些问题的答案是继续研究、走向临床的关键。

“合成细菌与肿瘤的互动就像它们之间展开了一场‘对话’，我们的任务就是要弄清楚它们的‘对话内容’，找出它们之间的互动机制，设计出更加有效、安全的治疗策略。”刘陈立说。

对此，科研人员利用定量合成生物学方法，历时8年研究，发现合成细菌与肿瘤之间的“对话”是通过一种名为白介素-10的信号分子来实现的。多种动物模型验证的结果显示，合成细菌正是在白介素-10的“帮助”下抑制了多种肿瘤的生长、复发和转移。

刘陈立说，这项研究揭示了合成细菌抑制肿瘤生长的关键原理，为科研人员进一步利用合成生物技术“改造”细菌、对抗肿瘤提供了新的思路和方法。中国科学院院士赵国屏说，下一步关键是要测试改造细菌与抑制肿瘤功能之间的定量关系，进而推向临床试验。