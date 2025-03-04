广西深化与越南跨境医疗合作

本报南宁电（记者庞革平）记者从广西壮族自治区卫生健康委员会获悉：近日，中国广西壮族自治区卫生健康委员会与越南广宁省卫生厅签署了《关于深化“1369生命直通车”中越跨境医疗救治机制及促进双方有关医疗卫生机构直接合作的谅解备忘录（2025-2026年）》，就深化“1369生命直通车”中越跨境医疗救治机制及促进双方有关医疗卫生机构直接合作达成共识。

双方同意将“1369生命直通车”中越跨境医疗救治机制提升为两省区的合作机制，分别在广西壮族自治区东兴市人民医院和越南芒街市卫生中心设立“1369生命直通车”国际专线电话，优化中越危急重症患者转诊机制，实现“两国、两地和两院”间无缝衔接，经常性开展联合演练，推动双方跨境医疗合作常态化、规范化，并逐步向广西与越南广宁省接壤的其他口岸推广。双方指导有关医疗卫生机构在医疗技术、妇幼健康、传统医学、公共卫生等领域直接开展合作。

“1369生命直通车”是中越首条跨境医疗救助通道，自2016年启用以来，在中国境外的中越危急重症患者都可从广西东兴边检站快速通关，直达东兴市人民医院接受治疗。截至2025年1月，“1369生命直通车”及时抢救、治疗患者650余例，在中越边境线上搭起了一条跨越国界的生命通道。近5年来，广西边境地区相关医疗卫生机构门诊接诊越南籍患者5.3万人次、住院超6000人次。