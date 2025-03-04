“预防带状疱疹，健康中国家”公益科普行动启动

“带状疱疹：不止是痛”主题故事光影展在长城举行。

举办方供图

本报北京电（记者熊建）日前，由中国健康促进与教育协会指导，中国健康促进与教育协会健康传播分会、央视网联合主办的“预防带状疱疹，健康中国家”公益科普行动在北京启动。作为活动的重要组成部分，“带状疱疹：不止是痛”主题故事光影展依托八达岭长城举办。

带状疱疹俗称“蛇缠腰”，是由水痘-带状疱疹病毒引发的常见皮肤病。“90%以上成人体内潜伏着水痘-带状疱疹病毒，约1/3的人在一生中会罹患带状疱疹。”中日友好医院副院长、皮肤科主任崔勇教授表示，“50岁以后感染带状疱疹的风险会显著增加。而且，年龄越大风险越高，病情也更严重。因此，中老年人群更要警惕带状疱疹。”

目前对于没有特效治疗药物的带状疱疹，最有效的预防措施是接种带状疱疹疫苗。中国疾病预防控制中心免疫规划中心副主任余文周说：“通过持续推进‘健康教育’与‘健康处方’相结合的综合防控手段，提高老年人预防接种服务可及性，发挥疫苗全生命周期健康护航作用，可以让更多家庭远离带状疱疹，共筑健康中国家。”

“中老年朋友们更应重视带状疱疹、流感、肺炎等疾病的侵袭，了解疾病风险和预防知识，把观念从以前的‘被动治病’转为‘主动健康’，建议中老年人及高风险人群可向社区卫生服务中心或其他专业医生咨询，并重点关注疫苗的适用年龄、保护效力、禁忌证三大‘关键词’。通过接种适合的疫苗预防常见感染性疾病，守护自己也守护家人的健康。”北京市朝阳区六里屯社区卫生服务中心预防保健科科长陈秋萍说。