长三角地区安宁疗护工作联盟在沪启动 积极应对人口老龄化

国家卫健委老龄司及长三角“三省一市”卫健委28日在沪共同启动长三角地区安宁疗护工作联盟，“三省一市”安宁疗护服务管理(指导)中心共同签署《长三角地区安宁疗护工作联盟备忘录》。

长三角地区安宁疗护工作联盟的启动，标志着长三角地区安宁疗护事业迈向资源整合、标准统一、服务协同的新阶段。据悉，长三角地区将进一步加强区域内的专业交流与协同合作，推动安宁疗护服务的规范化发展，为积极应对人口老龄化提供坚实保障，塑造区域安宁疗护服务协同共进的新典范。

“三省一市”卫健委分别介绍了其在安宁疗护工作开展情况、实践成果及经验。“三省一市”安宁疗护服务管理或指导中心围绕“进一步促进安宁疗护服务规范发展的实践与展望”主题进行了主旨报告，充分展示了长三角地区在安宁疗护的积极探索与先行示范，为区域协同发展提供了有益借鉴。

长三角地区人口老龄化形势严峻，临终患者及其家属对高质量安宁疗护服务的需求日益增长。安宁疗护关注“生命最后一公里”的质量和尊严，是与民众生活密切相关的重大民生项目，在上海已经走过了30多个年头。自上海整体被纳入全国安宁疗护试点五年多来，上海安宁疗护住院及居家服务量呈增长趋势。上海安宁疗护事业取得了长足的发展和显著的进展。

上海已将安宁疗护服务纳入《上海市基本公共服务实施标准(2022版)》，在社区卫生服务中心率先实现了服务全覆盖；初步构建以社区卫生服务中心为重点，机构和居家相结合的安宁疗护服务网络，实现了从理念到实践的温暖跨越。2020年-2024年，上海市制定发布了《上海市安宁疗护服务规范》《上海市社区卫生服务中心安宁疗护科设置标准》和《上海市社区卫生服务中心安宁疗护工作指引》等标准规范系列文件，明确了安宁疗护服务的普惠制、基本性、兜底性定位。

上海市从中国安宁疗护发展的本土特色出发，建立适合的安宁疗护服务支付方式。在试点过程中率先将安宁疗护纳入到基本医疗保险体系，建立相应医疗保险制度支持，包括设定安宁疗护医保预算专项以及对安宁疗护相关服务合理定价，体现医护人员服务价值，缓解持续发展的压力。

据了解，安宁疗护服务不仅被纳入上海市医保支付范围，各区政府还普遍制定安宁疗护服务财政补助政策，设立财政专项资金。普陀区、闵行区、长宁区、杨浦区等区给予安宁疗护服务机构专项服务补助，黄浦区、金山区等以政府购买服务形式实施财政专项补贴。

到目前为止，上海市可提供安宁疗护服务的医疗机构有261家，覆盖248家社区卫生服务中心和13家综合性医院。上海还组建了一支由各级安宁疗护专业机构、安宁疗护管理部门、卫生政策研究机构、医学院校等相关人员组成的安宁疗护专家库，发挥专家的指导作用，为安宁疗护人才培养政策研究制定、培训教育等提供智力支持。

大会发布了“长三角地区安宁疗护工作联盟LOGO”和《上海市社区卫生服务中心安宁疗护疼痛诊疗工作指引》，介绍长三角地区安宁疗护工作联盟合作机制及长三角地区安宁疗护工作联盟2025年工作计划。

据悉，长三角地区安宁疗护工作联盟将凝聚“三省一市”安宁疗护优势医疗资源，强化区域性深化合作，基于“轮值会商”“信息共享”等合作机制，通过制定标准规范、人才培养交流、资源共建共享、理念宣传推广、示范项目共建等内涵建设，共同提升长三角地区安宁疗护服务水平，努力为国家安宁疗护试点工作提供可复制、可借鉴的经验，并不断促进提升安宁疗护服务品质和能力。(记者 陈静)