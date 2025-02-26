“非遗+”焕新释放文旅消费活力

当前，非遗文旅正迎来快速发展期，各地积极创新非遗展示方式、开发文旅融合产品，非遗消费持续增长。多地适时推出非遗旅游线路，成功吸引了大量游客，成为文旅消费的新亮点。

党的十八大以来，我国非遗文旅成绩喜人。全国已公布国家级非遗代表性项目1557项，认定国家级非遗代表性传承人3000余名。浙江省积极挖掘和利用非遗资源，推动非遗与旅游深度融合。云南则依托丰富的少数民族非遗资源，打造了“非遗小镇”等特色项目，通过“非遗+旅游”模式，2024年实现旅游总收入1.14万亿元。

一系列政策的支持同样值得关注。2021年，文化和旅游部制定《“十四五”文化和旅游发展规划》，将非遗文旅融合列为重点任务；2022年出台的《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》进一步细化了非遗发展的路径。这为非遗文旅提供了机制保障，推动了非遗资源的创造性转化和创新性发展。在相关政策引导下，非遗文旅在保护中发展，在发展中保护，实现良性循环。

当然，我国非遗文旅发展仍存在一些短板。比如，非遗资源的开发同质化现象严重，缺乏差异化竞争力；部分非遗代表性项目的传承人老龄化问题突出，年轻传承人培养机制不完善。又如，非遗文旅产品的市场化程度较低，品牌影响力不足。对此，应从产业政策、企业和消费者层面协同发力，挖掘出更多亮点。

在政策层面，制定非遗文旅区域发展规划，明确各地发展重点，打造特色非遗旅游带，形成差异化发展格局，避免同质化竞争。加大资金支持，设立专项发展基金，支持非遗工坊、非遗主题景区等项目建设，改善交通、住宿等配套服务，提升游客体验。健全法律法规，强化知识产权保护，建立非遗资源数据库，对非遗代表性项目进行数字化登记，保障传承人和企业的合法权益。

在企业层面，鼓励企业创新，开发具有文化内涵和市场潜力的非遗文创产品，与知名品牌联名合作，推出非遗元素时尚单品，吸引年轻消费者。通过品牌化运营，提升非遗文旅产品市场认知度，打造具有地方特色的非遗IP，形成独特文化标识。加强非遗企业与科技、时尚、影视等行业跨界合作，拓展产业链，扩大非遗文旅的传播范围。

在消费者层面，重视相关教育，通过学校教育、社区活动等方式，普及非遗知识，增强公众的认同感和保护意识。利用VR、AR等技术，打造沉浸式非遗体验项目，优化消费者体验。倡导理性消费，引导消费者关注非遗的文化价值，避免过度商业化，确保非遗文旅可持续发展。