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29省份上线医保药品“比价神器” 操作指南来了

人民网记者 孙红丽
2025年02月24日09:09 | 来源：人民网
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到了药店却发现没有要买的药，或同一药品不同药店价格差异过大，一直是参保人员日常买药用药的痛点。

国家医疗保障局消息，截至目前，全国已有29个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团上线定点药店比价小程序，可实现药品价格在手机上一键查询、实时比对和位置导航等。

2024年7月份以来，先后有北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆等29个省（自治区、直辖市）以及新疆生产建设兵团陆续推出覆盖全省的定点药店比价小程序。

群众可通过当地医保局APP、微信小程序、微信公众号、支付宝小程序等途径获取药品比价，实现药品价格在手机上一键查询、实时比对和位置导航，同时部分省份定点药店比价程序还提供了库存信息展示、异常价格提醒、价格趋势分析等相关功能。

“比价神器”操作指南

第一步：以北京为例，打开“国家医保服务平台”App，点击进入下方“地方专区”，选择“北京市”。

第二步：点击进入“医保药品比价”模块。

第三步：搜索想要查询的药品名称。

第四步：以搜索阿莫西林为例，可以看到下方展示了在售的相关商品及价格等信息。

第五步：点击“在售药店”，即可看到按照距离远近、价格高低等维度排序的药店信息。

(责编：孙红丽、吕骞)

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