拉萨年货市场购销两旺

2025农历乙巳蛇年春节的热烈氛围尚未完全消散，藏历木蛇新年的脚步已悄然来临。西藏拉萨街头巷尾张灯结彩，年味依旧，各大年货市场人头攒动，购销两旺，呈现出一派喜庆祥和的节日氛围。

在拉萨北京东路，街道两侧满是服装店、肉食店、杂货店等各种商铺。今年，在商铺门前并排摆满了摊位，商户们可以免费在规定的位置摆放摊位，为拉萨的年货市场注入新活力。在这里，卡塞（油炸食物）、牦牛肉干、青稞苗，寓意人寿年丰的切玛（五谷丰收斗），象征吉祥的羊头等年货应有尽有。傍晚6时，两侧道路上人潮如织，不时就有阿佳（藏语意为大姐）手持一束象征丰收的五彩青稞穗从人群中穿过，满脸笑容，眼里尽是对新年的期盼。

“青稞苗，青稞苗，新鲜的青稞苗！”来自日喀则市仁布县的旦增热情地吆喝着。藏历新年期间，家家户户都会准备青稞苗，这给家里带来盎然生机的同时，也寓意来年能有个好收成。旦增说，这些青稞苗都是自己培育的，快过年了生意很好，一小盆卖10元，每天都能卖几百盆。

除了传统的本地年货，在八廓商城的一场进口年货展销会上，来自南亚、西亚各地的特色商品齐聚于此。这里不仅有来自尼泊尔的手工编织地毯、不丹的传统手工艺品，还有来自印度的各种器具等。央宗和母亲正在一个摊位前仔细挑选年货，“今年比之前都要热闹，街上摊位很多，还能买到外国商品，感觉很方便。”央宗说。

随着交通运输的发展和人们生活水平的提高，西藏的新鲜蔬果、肉类供应越来越稳定。记者来到拉萨城东贡布堂综合农贸市场看到，各个摊位上新鲜的蔬菜水果、生鲜肉类等货品齐全，迎来一波又一波市民选购。与以往不同，由于市场供应充足，如今市民都不再囤积食品。

随着节日的临近，拉萨各大商场和超市也推出促销活动，可供拉萨市民选择的年货市场越来越多。拉萨市场消费秩序良好，市民们对藏历新年的期盼洋溢在整座古城。

（据新华社拉萨2月22日电 记者卢丹阳）