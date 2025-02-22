公立医院需打造“三支队伍”

近年来，大型公立医院驶入发展快车道，同时也面临一些新的挑战。其中，高层次人才队伍的补充和培养就是个突出问题。

作为集医疗、教学、科研于一体的知识密集型组织，大型公立医院必须树立“大人才观”，系统打造高层次拔尖人才、高水平医护团队、高素质管理干部“三支队伍”。拔尖人才作为学科领军人才，不仅是医学科技创新的引擎，更是将先进医疗技术付诸实践的核心力量。他们标定着大型公立医院在面对复杂医疗挑战和关键医学难题时所能达到的高度。医护团队作为医疗机构的主力军，他们的职业道德、业务能力、人文素养关系着大型公立医院整体医疗质量和患者的就医体验。

其中，高层次拔尖人才是站在国际前沿、引领医学创新、迸发医学新质生产力的关键力量。更需以宽广胸怀和视野，不拘一格吸引世界一流人才。应统筹设计具有全球竞争力的人才政策，充分发挥大型公立医院的用人主体作用，借鉴采用国际上较为通行的灵活高效方式，创造性开展人才工作，吸引创新型高端人才。同时，要积累充足资源，搭建高能级平台，围绕重点科技创新项目、重点学科靶向引才，实现精准设岗，筑巢引凤栖；虚位求贤。

对青年人才也要加大孵化力度。人才引进与培育需要同步推进、同频共振。通过优化资源配置、加大资金投入等方式，强化激励保障，在多元化引进高层次人才的同时，倾情助推人才本土化成长。大型公立医院应建立各部门多渠道联合推进的人才培养模式，鼓励青年创新人才挑大梁、担重任、经考验，培养造就更多医疗专家、医学科学家和创新团队。同时，进一步扩展“引凤筑巢”效应，发挥高层次拔尖人才的辐射引领作用，汇聚更多优秀人才和平台资源，发现、选拔、培养后备学科带头人，建强人才梯队，实现生态共建、资源共享。

完善“引得进、培养好、留得住、用得好、有发展”的人才生态是一项绵绵用力、久久为功的系统工程。

大型公立医院更应用好“调查研究”这个传家宝，构建贴近一线、倾听心声的人才意见反映机制，促进人事制度改革举措的有效衔接和平稳落地。坚持优化服务与优化环境相结合，从硬件上给予充分支持，保障人才心无旁骛钻研创新，在情感上予以充分尊重，传递组织温暖，解决好人才关心的实际问题，切实做到待遇留人、感情留人、事业留人。针对不同类型人才的成长规律和特点予以分类指导，营造重实绩、看实效的创新氛围，加快形成人才队伍雁阵格局。

为担当者负责，为干事者撑腰，鼓励创新、宽容失败，才能让人才敢于尝试、勇闯无人区。对于多学科人才，可以通过灵活的“双聘”“兼聘”制度，打通不同领域人才的合作通道，激发新灵感和创造力，在交叉合作中实现跨专业交流，在跨专业交流中促进多学科交融，在多学科交融中推进成果融合转化。对于基础性人才，要注重提供与大专家同台合作的机会，搭建学术沙龙、技能比武等形式多样的展示平台，帮助他们持续精进，迸发创新创造的灵感火花。对于专长型人才，坚持问题导向与结果导向相统一，探索“揭榜挂帅”“赛马”机制，发挥平等、竞争、择优的示范效应，形成唯才是举、知人善用的良性循环。

（作者：梁廷波，系浙江大学医学院附属第一医院党委书记、浙江大学医学院副院长）