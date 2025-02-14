打开乡村消费新空间（记者感言）

农村大集鲜花热销，乡镇影院“一票难求”，以旧换新政策点燃热情……今年春节假期，乡村消费市场活力十足，彰显乡村市场新机遇。

从“有啥买啥”到“啥好买啥”，从填饱肚子到追求“吃得好”“吃得健康”，消费新风劲吹乡野。网络购物成为新习惯，休闲旅游成为新选择，消费新需求、新场景为乡村消费市场发展提供新契机。2024年，农村居民人均消费支出增长6.1%，增速比城镇快1.4个百分点。乡村消费亮眼数据的背后，是乡亲们越来越鼓的腰包积聚起的消费新势能。

城乡循环更畅通，加速潜力释放。农村现代物流配送体系不断完善、电商平台加速下沉、城乡交通网络不断织密、县域商业体系更加健全……丰富、优质的消费品来到农村，绿色、健康的农产品摆上商超，城乡要素双向流动，打开了扩内需的新机遇。

把战略基点放在扩大内需上，农村有巨大空间。但也应当看到，当前乡村消费仍存在诸如商品种类不够丰富、售后服务体系不完善、“快递进村”不够顺畅等问题。疏通堵点，要多出硬招实招，推动乡村消费提质扩容，打开乡村消费新空间。瞄准“能消费”，大力发展乡村富民产业，拓宽村民增收渠道，聚焦“愿消费”，丰富优质产品供给，推动城乡商品双向流通渠道畅通，破解“敢消费”，不断提升农村市场监管水平，营造良好乡村消费环境。

乡村消费，一头连着宏观经济，一头连着民生福祉。多措并举，充分释放乡村消费潜力，满足广大农民对美好生活的向往，定能为推进乡村全面振兴注入源源不断的动力。

《 人民日报 》（ 2025年02月14日 18 版）