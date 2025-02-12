身边新变化 消费迎机遇（大家谈）

春节假期是消费旺季，也是观察消费市场新动向、新变化的重要窗口。见一域而知全局，本期大家谈，我们选编3篇来稿，透过身边事和微观察，管窥消费的升级、市场的迭代。

——编 者

春节消费代代新

王垣升

小时候，春节前赶集是我最期待的事。父母会带着我穿梭在集市里，嘈杂的叫卖声、此起彼伏的讨价还价声，交织成一曲热闹的市井乐章。父母精挑细拣，常常为买或不买、买多买少犹豫不决。让每一分钱都花在刀刃上，彼时的春节消费简单纯粹，但不失幸福的味道。

时光流转，当我带着孩子赶年集、逛超市，不再为仨瓜俩枣“斤斤计较”，考虑更多的，是食品的口感、商品的品质，还会添些花卉、绿植。

如今，置办年货的任务交给了孩子。从坚果礼盒到新年装饰品，动动手指、足不出户，年货就备齐了，节省时间、精力。春节假期，除了逛公园、进游乐场，孩子还早早在网上订了电影票。一家人共享的银幕时光，定格为难忘的新春记忆。

从线下逛，到线上买；从精打细算，到便捷多元；从物质消费为主，到更注重精神文化……春节消费，如同一面镜子，照出了时代变迁、生活日新，照出了人们多样化、多层次的需求，见证国家走向富强、家庭欣欣向荣。

年年仍岁岁，故故复新新。春节消费的变化，根源在于经济。让消费提振起来，让内需旺盛起来，我们都会是受益者。

（作者为河南省洛阳市嵩县融媒体中心工作人员）

乡村小店有人气

庄永明

这个春节，浙江的一些村镇热闹非凡，除了返乡的村民，还有不少远方的客人，带火了许多小饭店的生意。很多店家忙活了一整个假期，生活有奔头，辛苦也是甜！

一家家乡村小店为啥有人气？很简单，环境好了、交通畅了，发展机会也就多了。“千万工程”深入实施，改变了农村脏乱差、陈旧落后的面貌，所以“老屋能出租，农村能开店”。小道连大道，车达家门口，所以“全国各地的游客都能来”。县乡电子商务体系和快递物流配送体系更加完备，所以“本地特产有市场，时尚新货进得来”。一家家乡村小店，受益于乡村全面振兴的有力推进，为城乡融合发展写下生动注脚。

消费旺了，生意好了，收入高了，乡亲们干事创业、勤劳致富的信心和底气也更足了。把消费潜能更好转化为发展机遇，要进一步盘活乡村要素市场，同时在营造放心舒心消费环境上持续下功夫。比如，构建标准化、数字化、可追溯的种植、养殖体系，让消费者放心消费；强化监管，确保货真价实、促进诚信经营，让游客吃得更好、更健康。形成供需互促、产销并进的良性循环，乡亲们的钱袋子必能越来越鼓。

（作者为浙江省桐乡市档案馆副馆长）

乡村大集正红火

黎昊阳

春节假期，各地新春大集红火热闹。从地道特色小吃到精致礼盒套装，从传统非遗产品到新兴智能设备，琳琅满目的商品让人目不暇接。遍地开花的新春大集，已成为年货经济、节日消费的重要助推器。

新春大集是年货大集，也是文化大集。写春联、剪窗花、捏面人……一些参展商家以民俗体验为载体，推出了打折促销、满减优惠活动，吸引众多顾客参与。充分发挥会展经济的集聚作用，融入丰富的本土文化元素，在激发市民、游客消费热情的同时，还有助于增强人们对家乡的认同感、归属感。

“政府搭台、企业唱戏、百姓受益”，参展的许多是本地小微企业或个体工商户，推介的不少是地方美食和周边县乡的特色农货，这样的新春大集，是促进消费、带动就业、拉动产业、激活乡村的重要抓手。深挖地方资源特色，打造新场景、引进新业态，进一步提升互动性、便捷性、创新性，新春大集一定会让消费者有“看头”、让经营者有“赚头”。

（作者为华中师范大学学生）

《 人民日报 》（ 2025年02月12日 05 版）