本报北京2月6日讯（记者冯其予）在6日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人何咏前介绍，今年春节假期，全国消费市场年味浓、人气足、销售旺，商品消费亮点突出，服务消费活力十足，消费场景拓展创新。据商务部商务大数据监测，节日期间全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期增长4.1%，消费市场总体实现平稳开局。

一方面，各类活动丰富多彩。各地商务部门结合地方特色举办新春集市、网上年货节、老字号嘉年华等形式多样的消费促进活动，营造浓厚节日氛围，激发节日消费活力。黑龙江抓住亚冬会举办契机，组织开展“欢腾亚冬 嗨购龙江”系列促消费活动；四川举办“年味天府·气象万千”百家商圈联动贺新春消费月，满足群众多样化消费需求。

另一方面，商品消费亮点纷呈。春节假期，食品、年俗商品、绿色智能家电、手机、平板等商品热销。重点监测零售企业家电、通信器材销售额同比增长10%以上。同时，服务消费活力十足。春节假期，聚餐、旅行、观影、看剧等服务消费需求集中释放。重点监测餐饮企业营业额同比增长6.2%。

此外，消费场景拓展创新。商旅文体健加快融合，数字化、沉浸式、互动式消费场景受到青睐。重庆除夕夜“两江四岸”设置夜景灯饰，推出春晚分会场景点IP、吉祥物快闪及打卡活动；江西举办非遗代表性传承人走进直播间活动，创新非遗产品消费场景；浙江嘉兴乌镇景区引入人形机器人，游客纷纷与机器人“握手”、合影留念，感受科技年味。

何咏前表示，后期来看，我国消费市场韧性强、潜力大、活力足，回升向好的基本趋势没有改变，随着消费品以旧换新政策加力扩围，各类消费促进活动有序开展，一季度消费市场总体将继续呈现平稳增长态势。