市场消费旺 旅游热度升 文化味更浓

全国消费相关行业日均销售收入同比增长10.8%，国内出游5.01亿人次，全社会跨区域人员流动量超23亿人次……刚刚过去的春节假期，一组组亮眼的数据折射出消费市场的澎湃活力。景区人头攒动，商圈年味浓郁，火热的氛围绘就欣欣向荣的新年图景。

消费市场活力足

国家税务总局发布的增值税发票数据显示：春节假期，全国消费相关行业日均销售收入同比增长10.8%，其中，商品消费和服务消费同比分别增长9.9%和12.3%。在消费品“以旧换新”政策支持下，家电家居类商品消费增速较高，旅游游览、文化艺术体育服务需求旺盛，粮油食品消费增势较好。

补贴政策加力带动家电家居类商品消费快速增长——春节假期，家用电器和音像器材销售收入同比增长166.4%，其中，电视机等家用视听设备同比增长226.8%。手机、智能手表等数码产品纳入购新补贴范围，让消费者获得实惠，带动通信器材销售收入同比增长181.9%。建筑及装潢材料等与家居装修相关的商品销售呈快速增长态势，同比增长15.5%。

旅游服务消费持续较快增长——春节假期，旅游消费市场火热，旅游相关服务销售收入同比增长37.5%。逛庙会、赏灯会、剪纸、漆扇等年俗活动受到广泛关注，休闲观光活动、公园景区服务、游乐园服务销售收入同比分别增长81.9%、59.5%、14.1%。结合当地特色为游客提供更个性化住宿体验的民宿行业受到游客欢迎，民宿服务销售收入同比增长12.6%。

文化艺术体育服务热度大幅上升——春节假期，各地围绕冰雪、演艺、民俗等主题开展诸多文化活动，进一步满足消费者的文化消费需求。文化艺术服务销售收入同比增长66.3%，其中，文艺创作与表演服务、艺术表演场馆销售收入同比分别增长83.9%、65.9%。春节假期，消费者较为注重体育娱乐及运动健康需求，体育场馆服务、体育健身服务销售收入同比分别增长135%和224.1%。

食品类商品消费增势较好——春节假期，各地食品市场供应充足，粮油食品销售收入同比增长18.9%，其中面包糕点、肉禽蛋奶、粮油零售同比分别增长29.9%、16.9%和14.7%；百货零售、便利店销售收入同比分别增长5.2%和16.1%。

文旅融合年味浓

2025年春节是“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后的首个春节。经文化和旅游部数据中心测算，春节假期8天，全国国内出游5.01亿人次，同比增长5.9%；国内出游总花费6770.02亿元，同比增长7.0%。

春节申遗添喜庆，文旅融合年味浓，各地深挖春节“非遗”文化内涵，策划举办庙会、醒狮、英歌舞、龙舞、板凳花灯龙等年俗活动，吸引大批市民和游客。春节期间文艺演出丰富多彩，戏曲、曲艺等传统节目备受欢迎；博物馆过大年成为热门选择，故宫博物院、陕西历史博物馆、三星堆博物馆等客流保持高位，打卡特色展览成为过年新风尚。

冰雪旅游仍是春节旅游的热点，亚布力、阿勒泰等国家级滑雪旅游度假地人气高涨，湖北、江西、浙江等地也推出冰雪项目，为南方冬季旅游市场注入新活力。同时，海南、广西、云南等避寒目的地吸引广大游客南下温暖出游。夜间文旅消费亮点频现，山西“平遥盛景”灯光秀、安徽黄山“鱼灯”夜景、江苏周庄“江南绮丽”夜间游船、四川自贡“彩灯大世界”等夜间文旅项目活力十足。

春节文旅消费场景推陈出新，陕西西安《夜谭·白鹿原》山谷光影秀呈现震撼视听效果，湖南浏阳“烟火浏宿中国年”活动将多媒体与烟花表演相互融合。新技术提升消费体验，宇树科技机器人春晚后亮相浙江乌镇，多地举办AI主题科技庙会，多个景区实现AI导览、拥堵预警等功能，为游客带来全新体验。

今年春节，入境旅游市场稳步走高，过境免签、支付便利化等利好政策和“欢乐春节”系列活动效果叠加，进一步增强入境旅游吸引力。新春灯会、非遗展示、戏曲演出等成为外国游客体验中国春节的重要内容，中华传统文化影响力进一步提升。国家移民管理局发布的数据显示，今年春节假期全国边检机关共计保障1436.6万人次中外人员出入境，较去年春节同期增长6.3%。其中，内地居民出入境767.1万人次，较去年春节同期增长5%；港澳台居民573.7万人次，较去年春节同期增长5.6%；外国人95.8万人次，较去年春节同期增长22.9%。共计查验出入境交通运输工具52.5万架（艘、列、辆）次，较去年春节同期增长14.4%，全国海陆空港口岸通关平稳有序。

春运出行创新高

春节假期，春运出行总量再创新高。2025年综合运输春运工作专班数据显示，春节假期，全社会跨区域人员流动量230684.5万人次，其中，铁路客运量9626万人次，公路人员流动量218293万人次，水路客运量941.3万人次，民航客运量1824.15万人次。

2月4日正月初七，春节假期最后一天，全国铁路发送旅客1704万人次，再次创下春运单日旅客发送量历史新高。

国家邮政局监测数据显示，今年春节假期，全国邮政快递业总体运行安全平稳，寄递渠道畅通有序，行业业务量保持良好增长态势，揽收和投递快递包裹超19亿件。其中，揽收快递包裹11.45亿件，与去年农历同期相比增长31%，投递快递包裹7.82亿件，与去年农历同期相比增长26.7%。

一件件包裹不仅承载了温情与祝福，也激发了消费市场的活力与潜力。快递包裹量的良好增长，进一步凸显邮政快递业保通保畅、递送温暖的积极作用。特别是自春运开始以来，全国邮政快递业揽收快递包裹80.35亿件，与2024年春运同期相比增长37.6%；投递快递包裹86.46亿件，与2024年春运同期相比增长35%。

随着春节假期的结束，国内主要快递企业陆续结束春节模式，网络运营转为日常模式。分拨中心、网点逐渐恢复常态，部分返乡的快递小哥、货车司机和客服人员等回到工作岗位，迎战返工返学所带来的业务高峰。

为保障人民群众度过一个安全稳定、欢乐祥和的假期，春节期间，国务院安委办、应急管理部动态分析研判风险隐患和安全形势，对重点环节、重点行业领域、重要场所安全防范和应急救援准备等工作进行再部署。根据应急管理部消息，今年春节假期全国安全形势总体平稳，未发生重大以上灾害事故。各级应急管理部门结合地方和行业领域特点，紧盯矿山、危化、工贸、消防、烟花爆竹等重点行业领域和旅游景区、交通枢纽、大型综合体等人员密集场所，全力保安全、护稳定。

（本报记者 鲁元珍 彭景晖 陈 晨 訾 谦 姚亚奇 董 蓓）