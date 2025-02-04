“免税+”点亮新春购物季

喜迎2025乙巳蛇年春节，海南各大免税经营主体通过一系列活动，将多元业态和传统春节文化紧密融合，为海南文旅市场注入新活力。

中免海南六店紧扣“蛇来运转在中免”主题，精心奏响一场融合民俗文化、购物优惠与文旅体验的“三重协奏曲”。各门店结合自身独特定位，打造差异化春节活动，将传统年俗与现代消费潮流巧妙融合，为消费者带来别具一格的节日体验。

海口国际免税城以“来中免、买年礼、逛妙会”为主线，融合文化与消费体验，让传统年味与现代购物相得益彰，吸引游客前来沉浸式体验“吃、喝、玩、乐、购”的一站式、多层次文旅消费。“正月初一至正月初七，海口国际免税城特邀书法家现场挥墨，与消费者一起体验传统文化的魅力。”海口国际免税城销售经理孙慧妍说。

非遗火壶、非遗鼓舞、鱼灯舞……正值旅游旺季的三亚，文旅活动丰富多彩，三亚国际免税城除夕至正月初七期间，通过免税消费与传统民俗文化的交融，让消费者在畅享购物的同时，寻年味、享年趣。

除了丰富的活动，当地政府还推动各相关主体合作联动，整合免税消费券、银行支付礼遇与数码产品以旧换新补贴，打出了一套极具吸引力的优惠“组合拳”，深挖消费潜力。

“本次消费券活动特点一是可以覆盖所有免税品类和品牌，适用范围很广；二是活动周期比较长，几乎覆盖整个春节假期；三是全国范围的顾客均可领取。顾客可以在来海南之前提前在线上领券，春节期间再到店使用。”海口美兰机场免税店销售部名酒管理区域经理陈雨微说。

“我们一早就抢到了消费券，到了机场就直奔心仪的品牌店，收获满满。”在湖南株洲的游客许美琪看来，线下消费券叠加门店折扣和礼赠，离岛前的这趟购物之旅很划算。

同时，海口国际免税城提前与相关部门合作，规划了快速到店路线及出岛提示，并提供自驾到店的双路线选择，让游客出行更加便捷。海口区域3家门店还围绕万春会、音乐会、张学友演唱会等新春文旅亮点，不断加码福利，满足多元消费需求。

三亚国际免税城则在协同服务上做足准备。节前加大热门商品备货，开展员工技能服务培训，补充一线岗位“后备军”。并通过展位进景区的形式，不断焕新免税场景，增强免税吸引力。

海南离岛免税业务另一主要运营主体海控全球精品免税城同样人流如织，在蛇年新春佳节期间延续“新春不打烊”的传统，推出多项迎新春营销主题活动，助推海南春节消费市场“开门红”。

经过4年发展，海控全球精品免税城的营业面积从最初的3000平方米，拓展到目前近4万平方米；经营品牌数量从起初的145个增加到现在的600多个。同时，海控全球精品免税城深挖受众习惯，联合众多护肤品牌，在免税城内开设体验店和概念店，为顾客提供优质服务。