文明过节年味浓（新春走基层）

中办国办印发的《关于做好2025年元旦春节期间有关工作的通知》提出：“倡导勤俭文明廉洁过节”。春节将至，本报记者分赴多地，采访勤俭节约、文明过节的好做法、新风貌。

——编 者

高铁订啥餐？

特色小碗菜，可口易光盘

上午11时许，G3282次列车驶入河南商丘站。9号车厢餐车里，已陆续有乘客前来就餐。

餐位上，乘客正吃得津津有味。“我俩点了一份铁棍山药凤尾虾，饭菜适量可口，孩子很喜欢。”韩凤霞老人带外孙女到上海探亲，点了餐车上供应的特色小碗菜。“这一碗菜搭配免费的米饭，一老一小吃刚刚好。”韩凤霞说。

小碗菜餐盒容量约350毫升，包装上除了日期、配料等信息，还印有地名和菜品名。

郑州客运段旅行服务车间负责人邓艳介绍：“小碗菜系列有13个地市菜品，价格从15元到38元不等，很受乘客欢迎。”

临近12时，餐车热闹起来。乘客用手机发起订单，餐服人员姚惠慧根据订单信息，将套餐盒饭、小碗菜从餐车冷藏柜中取出，加热后送到指定座位。

“以前常点二荤一素的套餐盒饭，有时会遇到喜欢的菜不够吃、不想吃的菜没法换，有些菜就浪费了。”来自江苏淮安的乘客杨先生说，有了小碗菜后，订餐选择多了，饭菜也更可口。

列车餐品全程通过冷链配送，保质期24小时。如何在供应环节减少消耗与浪费？

“我们根据小碗菜的销售情况，不断完善配比。目前，小碗菜和传统套餐盒饭整体按3∶7的比例搭配。”邓艳说，根据上一周销售数据、列车编组定员变化、次日客流情况，每个车次的上餐数量会实时调整。

铁路餐饮公司的数据显示：推出小碗菜之前，G3282次列车每日供应冷链餐130份、日均报废量10份，报废率约为7.7%；最近一周，每日供应传统冷链餐85份、小碗菜45份，日均报废量4份，报废率进一步下降。

礼品怎么选？

包装有变化，所见即所得

年节走亲访友，礼盒类产品受到不少消费者青睐。记者走访发现，消费者对包装的要求变为简约、实在，这也影响着商超的进货选择。

位于北京市朝阳区的盒马鲜生十里堡店内，来自山东聊城的耿女士正在挑选节日礼品，“礼品既要显得有档次，又不要浮夸。咱们过日子讲实惠、不浪费！”

耿女士选中了一款“新春礼篮”。“外观是中国红，很喜庆。箱内没有多余的内置隔板等配件，商品装得满满当当、实实在在，所见即所得。”耿女士说。

消费者越来越理性，也越来越具有自主性。在一家连锁超市，市民赵女士散称了10斤即食冰糖葫芦和驴打滚，打算作为返乡赠送亲友的春节礼品。过去，她通常选择有面子的礼盒装，今年则准备在网络上购买创意礼盒，自己分装。

赵女士向记者展示了她“种草”的各类创意包装：有写着吉祥话的，有卡通漫画涂鸦的，还有印有网络流行语的，凸显时尚和个性。“这种文创礼盒包装设计得精美喜庆，孩子们喜欢，价格也不贵。”赵女士说。

记者发现，不少大型商超会在采购源头就对礼盒的包装层数、空隙率、包装成本、售价比例等进行严格筛查，防止过度包装的商品进入销售渠道。

“日常巡店时，过度包装是抽检的重点项目。一旦发现，我们会及时与供应商沟通整改或退货。”盒马鲜生高级经理蔡敏学介绍。

京客隆集团相关负责人对此深有同感：“消费者越来越理性务实，节日礼品消费追求的不再是噱头，而是性价比和文化味儿。”

“村晚”如何办？

自己露两手，装备能共享

近日，浙江省金华市武义县熟溪街道溪里村的文化礼堂里，一场迎新春戏曲展演正在进行。

浙江省文化特派员石小倩负责筹办这次迎新春戏曲展演，如何节俭办展演，把闲置资源利用好，石小倩有心得。

村民自己当演员。

礼堂中央，老中青三代村民带来的婺剧选段《樊梨花·巡营》方才唱罢，越剧《天上掉下个林妹妹》便又登场。身着戏服，妆容清秀，“总导演”石小倩和村民们同台献艺，台步虽说迈得还不熟练，依旧收获阵阵掌声。

从婺剧到越剧，再到民乐演奏……平日里每周五，许多村民都会去县文化馆在村里设立的戏曲驿站学习交流。这次，村民们自己当演员，正好展示学习成果，人人都想露两手。

“以前过年请人来村里演出，得自己掏钱，动不动就得上万元，咱村里戏迷多，这不就是现成的演员？”石小倩说。

装备可以共享着用。

“来，搭把手！”演出前，村民傅国强把塑料椅摆放整齐：不多不少，刚好108个。“平时俺家做农村的大席生意，最不缺的就是椅子。”傅国强一听有村民自个儿的演出，一脸乐呵：“能作点贡献是荣幸！”邻村村民何世明拿着话筒，调试音响。他平日里喜欢唱歌，自己购置了一套音响设备，这次也有了用武之地。

现场喜气洋洋的布置，也来自闲置资源。房檐下亮起红彤彤的灯笼，窗户上贴了窗花，这些是做婚庆生意的村民陈超带回来的。“我把没用完的节庆用品带回了家，反正闲着也是闲着，给文化礼堂作点贡献。”陈超说。

搬出村委会闲置的桌椅板凳，文化礼堂前还摆起了摊位——几张旧报纸当桌布，铺上红纸，村里的书法爱好者贺潮浪、贺子和为村民免费写春联；没用完的红纸红布条，做成红丝带，装点在树梢，增添了年味儿……

忙碌了大半个月的石小倩算了算：“相比于以往，成本降了，大伙儿乐了，年味儿也在人与人交往间，渐渐浓了。”

《 人民日报 》（ 2025年01月26日 04 版）