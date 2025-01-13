冬春季流感、人偏肺感染等呼吸道传染病进入高发季，未来一段时间我国呼吸道传染病流行态势如何？春运启动旅途中公众如何防范？别担心，中国疾控中心为大家准备好了科普知识。一图快速了解，为您的健康保驾护航！

(责编：赵光霞、牛镛)