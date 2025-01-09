直播预告：血液疾病还可以这样治疗

说起血液病，很多人的第一反应如同影视剧桥段，感觉一旦患病就失去了整个世界。其实，随着技术的进步，白血病等血液疾病早已没有那么可怕，没有必要谈“病”色变。血液病的新型细胞免疫治疗技术近年来取得了显著进展，为许多难以根治的血液疾病带来了新的希望。未来，我们有没有新方法能够更有效的治疗此类疾病？

1月17日14:00-15:00，武汉协和医院血液科主任梅恒将做客“人民好医生”直播间，与大家聊一聊关于有关血液类疾病治疗的话题，欢迎届时收看。

专家介绍：

梅恒，教授、主任医师、博士生导师，国家杰青获得者，现任华中科技大学同济医学院附属协和医院血液科主任、干细胞中心主任，湖北省肿瘤疾病细胞治疗临床医学中心主任，中华血液学会全国委员兼秘书长。

如何收看直播：

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