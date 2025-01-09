甲流治疗药物供应充足（民生一线）

目前，流感处于季节性流行期。中国疾病预防控制中心数据显示，南、北方省份检测到的流感病毒阳性标本中，甲型H1N1流感占比99%以上。近期一些治疗甲流的药物销量持续增长。药物供应情况如何？价格是否保持稳定？1月8日，记者在北京、内蒙古、辽宁和湖北等地进行了探访。

家住北京市海淀区的李女士在网络购药平台上搜索发现，玛巴洛沙韦（速福达）单片20毫克两片装售价在235元到320元之间，磷酸奥司他韦胶囊（达菲）单粒75毫克10粒装售价在215元至237元之间。同城速达和隔日送达等配送方式都显示有货，李女士在网络上开具处方后下单了一盒玛巴洛沙韦和一盒磷酸奥司他韦胶囊，分别支付了235.5元和217元，均显示付款成功。商家接单备货，半小时后选择“立刻配送”的药品就送到了家中。

“我这两天一直发烧，头晕得厉害，浑身也酸痛得不行。”8日，内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区居民李乐乐，来到当地珠江社区卫生服务中心就诊。全科主治医师任建光结合检验结果，最终确诊李乐乐为甲流，并开具了奥司他韦。任建光介绍，目前卫生服务中心抗流感药物储备充足，特别是奥司他韦、解热镇痛药物以及其他治疗上呼吸道感染的常用药都会及时补充。

康巴什区市场监督管理局副局长郝政涛介绍，目前，康巴什区117家药店中，每家药店储备的抗病毒药物类型均在5种以上，且各药店每种药物的储备均在20盒左右，包括奥司他韦、利巴韦林等，价格在20元至70元之间，与此前相比略有下降。

康巴什区卫生健康委副主任杜鹃介绍，目前区内药店实行错峰营业，延长售药时间，公立医疗机构候诊大厅开设“便民门诊”，“一刻钟便民圈”能够完全满足居民群众的购药需求。

8日，记者实地走访了康巴什区的东胜大药店佳佳店、伊克昭大药房好又多店等多家药店了解到：奥司他韦、利巴韦林等治疗流感的药物供应充足，且价格保持平稳，部分药品价格还有不同程度的下降。许多药店售药时间延长为早7点至晚11点。

8日下午，居民王晓芳来到伊克昭大药房好又多店购买治疗流感的药物磷酸奥司他韦。她发现药品当天的售价为32元，相比平时的58元，下降了26元。

记者在网络购药平台上搜索发现，玛巴洛沙韦（速福达）单片20毫克两片装售价在235元到245元之间，一款磷酸奥司他韦胶囊单粒75毫克10粒装售价在32元至78元之间，且同城速达和隔日送达等配送方式都显示有货。记者在网络上开具处方后，下单了一盒速福达和一盒达菲，均显示付款成功，商家也已接单备货。约15分钟后，药品就送到了记者手中。

王晓芳表示：“我之前还担心买不到药或者药品涨价，但来药店一看，发现康巴什区的药品供应很充足，各种抗流感药品特别齐全，口罩等物品也应有尽有，完全不用担心缺货。而且药店营业时间更长，对上班族来说更加方便。”

8日中午，家住辽宁省沈阳市和平区的韩先生打开手机，在线上某平台搜索“甲流药物”发现，距家3公里之内的药店，玛巴洛沙韦（速福达）和磷酸奥司他韦胶囊两款药物均有售卖。其中磷酸奥司他韦胶囊75毫克的6粒装和10粒装售卖较多，可威6粒装售价在59元至84元之间，达菲10粒装售价在220元到280元之间；玛巴洛沙韦单片20毫克两片装售价在260元左右。韩先生下单后，不到30分钟，就收到了药品。

在沈阳市铁西区的东北大药房艳华分店，记者看到，磷酸奥司他韦颗粒和胶囊都在售卖，其中一款磷酸奥司他韦胶囊单粒75毫克10粒装售价在58元。该药店店长张秋菊说：“近期购药人数确实增加了。我们提前备货，东北制药集团供销公司加大力度为我们配送奥司他韦、连花清瘟、美林等应对流感药品，目前供应充足。”

在湖北省武汉市洪山区汉口大药房广埠屯店，记者看到，配送药物刚刚送达。工作人员表示，玛巴洛沙韦等抗流感的药物有货，单片20毫克两片装售价为250元。随后，记者又随机探访了几家汉口大药房，工作人员表示，玛巴洛沙韦下午就会到货，价格并没有上涨，也只需要250元左右，老百姓可随时购买。

在线上，记者点开一个药物网购平台搜索玛巴洛沙韦发现，两家药店有现货，并且可随时配送。

在药品的供应端，九州通医药集团药九九公司相关负责人介绍，在流感季，他们早已储备应对药品5亿盒，最快可在24小时内发货到武汉及北京、重庆、杭州、南京等城市的各个药店，湖北省内城市（除偏远地区外）可次日达。

“目前我们的药品物资供应充足，已实现全产业链布局，并与全国感冒类药品工业厂商建立良好合作关系。如发生紧缺情况，可随时增加产量。”该负责人说。

（本报记者陈沸宇、白真智、刘佳华、吴君）

《 人民日报 》（ 2025年01月09日 14 版）