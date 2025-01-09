让优惠更便捷直达消费者

2024年，大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）政策取得了哪些成效，“两新”政策今年如何加力扩围？1月8日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，围绕相关问题进行了回应。

激发消费活力等方面效果明显

会上，国家发展改革委副主任赵辰昕介绍，2024年“两新”工作效果明显。在激发消费活力方面，2024年全国汽车报废和置换更新超过650万辆，新能源乘用车全年国内零售量达1100万辆。2024年7月底，加力支持“两新”政策推出之后，8月份全国家用电器和音像器材类销售额由前一个月同比下降2.4%，迅速转变为同比增长3.4%，此后连续保持高速增长态势。

在拉动投资增长方面，初步估算，2024年在“两新”政策综合带动下，全国重点领域设备更新总量可达2000万台（套）以上。

“‘两新’政策推动设备制造和消费品行业生产快速增长。”赵辰昕说，2024年11月，装备制造业增加值同比增长7.6%，对规模以上工业增加值增长贡献率接近50%。

此外，在支撑绿色转型方面，2024年全国新增智能化社区废旧物资回收设施达1.1万余个，1级能效家电销售额占比高达90%。“根据实物工作量和节能降碳效果，我们测算，2024年‘两新’政策落地形成的节能量约2800万吨标准煤，减少二氧化碳排放约7300万吨。”赵辰昕说。

“我们将不断完善‘两新’实施机制。”赵辰昕表示，将优化政策参与门槛，一视同仁支持各类经营主体参与“两新”活动，提高资金清算效率，降低企业垫资压力。优化补贴申领流程，尽可能减少消费者信息多头重复填报等问题，确保“真金白银”的优惠更加便捷地直达每位消费者。

增加资金规模，扩大支持范围

推动大规模设备更新，事关我国产业转型升级和绿色低碳高质量发展。

“2025年，我们将进一步增加超长期特别国债资金规模，加大支持力度，丰富支持手段，放大撬动效应，构建大规模设备更新长效机制。”国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春说。

刘德春表示，“扩围”方面，将电子信息、安全生产、设施农业3个领域纳入超长期特别国债资金支持范围；在国三排放标准基础上，支持国四排放标准营运货车报废更新；在农机报废更新补贴中，增加水稻插秧机、田间作业检测终端等6个农机种类。“提标”方面，提高新能源城市公交车及动力电池更新补贴标准，平均每辆车补贴额由6万元提高至8万元；提高采棉机报废更新补贴标准，单台最高补贴额增加2万元。此外，将加力贴息、优化流程、深挖潜力。

商务部市场运行和消费促进司司长李刚介绍，2025年，商务部将会同有关部门尽快出台汽车、家电、家装厨卫、电动自行车、手机等数码产品五个领域的实施细则，明确具体补贴标准、操作流程。进一步优化补贴申请审核和资金拨付流程，完善相关信息平台功能，提升数据核查比对效率。结合群众关心关切的问题，做好政策解读，让群众更清楚地了解政策、享受政策。

近日，中央财政已预下达2025年消费品以旧换新资金810亿元，支持各地做好政策持续实施的衔接工作。

财政部经济建设司司长符金陵表示，2025年，财政部将进一步优化资金分配、加大支持力度。对资金需求量大、社会关注度高的部分领域，进一步扩大实施范围、提高补助标准。比如，将家电以旧换新补贴的产品由8类扩大到12类。同时，进一步加强财政资金的政策联动、优化资金申领流程。

中国人民银行信贷市场司司长彭立峰表示，人民银行将与各有关部门一道，继续做好金融支持大规模设备更新工作，更好发挥跨部门工作机制作用，加强与财政的配合，进一步优化再贷款流程，支持银行提升服务效率，扩大设备更新贷款规模，降低企业融资成本，激发经营主体释放设备更新需求。

加快提升回收循环利用水平

回收循环利用是“两新”工作的重要一环。

刘德春表示，废旧产品设备资源循环利用价值很高。2024年，全国报废机动车回收量达846万辆，同比增长64%。

“我们将加强废弃物循环利用，做好发展循环经济这篇大文章。”刘德春说，为此，将持续加强回收循环利用能力建设。继续安排超长期特别国债资金，支持废钢铁、废有色金属、废旧机电设备等高水平回收循环利用项目建设，培育一批资源循环领域骨干企业。积极发展二手商品交易和再制造产业。支持平台企业、第三方机构提供二手商品质量、信息擦除检验服务，规范二手商品交易产业发展。

刘德春表示，2025年继续安排专项资金支持废旧家电回收处理，加快制定废旧手机循环利用工作方案，推动手机等数码产品以旧换新，支持退役动力电池回收循环利用。此外，严厉打击“作坊式”回收拆解，依法依规查处非法回收拆解报废机动车、退役动力电池、废弃电器电子产品等行为。

此外，国家市场监管总局标准技术管理司司长刘洪生表示，市场监管总局将会同有关部门加快2025年重要国家标准研制，在保证质量的前提下，成熟一项发布一项，能提前的尽量提前。同时，加强标准实施应用和监督执法，强化政策标准协调配套，支撑“两新”工作取得更大成效。

（本报记者 刘坤）