我国约九成县设县办中医医疗机构

新华社北京1月8日电（记者 田晓航）记者在8日召开的2025年全国中医药局长会议上获悉，2024年，我国约90%的县设置县办中医医疗机构，乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医馆基本实现全覆盖，中医药服务网络越织越密，服务能力持续提升。

中医药在疾病预防、治疗、康复中具有独特优势。国家卫生健康委员会党组成员、国家中医药管理局局长余艳红当天在会上介绍，2024年，国家中医药局印发文件推进建设1158个国家中医优势专科，布局中医骨伤、肛肠、儿科、皮肤等优势专科集群；全面推进中医类国家医学中心、国家区域医疗中心中医项目、中医特色重点医院建设，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。

同时，中西医协同更加紧密。会上公布的数据显示，2024年，我国加快推进62家中西医协同“旗舰”医院、559个中西医协同“旗舰”科室建设，开展160个重大疑难疾病中西医临床协作项目建设，推广52个中西医结合诊疗方案；在52个地区开展儿童青少年肥胖、脊柱侧弯中医药干预试点，首批60个中医药适宜技术防控儿童青少年近视试点累计干预8.98万人，使用耳穴压丸超110万人次。

余艳红说，要坚持扬优补短，进一步提升中医药服务能力，把发挥中医药在健康中国建设中的独特优势作为主攻方向，更好地全方位全周期保障人民健康。

据介绍，2025年，我国将加强中医医院儿科、急诊科、重症医学科、康复科、老年病科、神志病科建设；研究推进紧密型县域医共体中医诊疗指导中心、智慧共享中药服务中心、中医药适宜技术推广中心建设；开展智慧中医医院试点；实施健康中国行动中医药健康促进行动。