预防流感有妙招（中医养生）

在中医学中，流感被认为是“非时之气”或“乖戾之气”，因季节不同、气候不同，中医对流感有“伤寒”“风瘟”“冬瘟”“春瘟”等不同的诊断，一般表现为高热、头痛、起病急，全身症状较重，易引起肺部损害。其发病机制为外邪侵袭、正气受损。

冬季预防流感，需要注意饮食起居。顺应四时之气，适时增减衣物，保持体温适宜，以免寒邪侵袭体表，导致外感疾病的发生。饮食定时定量，应以温软清淡为主，忌辛辣刺激、肥甘厚味，选择易于消化、营养丰富的食物，同时可以多食用梨、枇杷、莲藕、山药、蛋奶、鸭肉等滋阴润燥、甘平益气的食物。生活作息要有规律，合理安排工作和休息时间。特别是保证7至8小时的高质量睡眠，有助于提高人体的整体抵抗力。

推荐三款代茶饮：

1.二白汤。葱白、白萝卜、香菜加水适量，煮沸后饮用，具有清热解毒、散寒解表的功效。

2.姜枣薄荷饮。生姜切丝，大枣切开去核，与薄荷共装入茶杯内，冲入沸水，加盖浸泡5—10分钟饮用，具有发散风寒、解表的功效，适合外感风寒者。

3.桑叶菊花水。选用桑叶、菊花、芦根，以沸水浸泡饮用，具有清热解毒、散风热、清肝明目的功效。

《 人民日报 》（ 2024年12月28日 08 版）