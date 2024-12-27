直播预告：走进血管外科 深入了解下肢动、静脉疾病

有些久站久坐、从事体力劳动较多的人群，腿上有些血管像“蚯蚓”一样，看起来有点可怕。这是什么病，很严重吗？

12月27日下午14:00-15:00，首都医科大学宣武医院血管外科主任医师崔世军将做客人民好医生客户端直播间，来聊一聊这些“蚯蚓”到底是什么以及如何治疗，敬请关注。

专家简介：

崔世军，血管外科主任医师。现任国际血管联盟中国分会血管炎性疾病专家委员会副主任委员，国际血管联盟中国分会青年委员会委员，国际血管联盟中国分会糖尿病足专业委员会委员，中国医师协会血管外科专科医师分会理事，中国医师协会血管外科医师分会下肢动脉学组委员，中国医师协会门静脉高压介入诊疗学组委员，中国医药教育协会血管外科专业委员会委员。

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