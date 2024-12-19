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人工耳蜗类、外周血管支架类医用耗材集采开标

2024年12月19日16:08 来源：新华社

第五批国家组织高值医用耗材集中带量采购12月19日在天津开标。

此次集采覆盖人工耳蜗类、外周血管支架类医用耗材，23家企业中选。其中人工耳蜗类中选产品包括植入体和言语处理器，外周血管支架类中选产品包括下肢动脉支架、非下肢动脉支架、静脉支架，将广泛惠及听障患者和血管疾病患者。

记者：徐鹏航、顾天成

设计：徐鹏航

新华社国内部出品

(责编：卫嘉、白宇)




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