人工耳蜗类、外周血管支架类医用耗材集采开标
2024年12月19日16:08 来源：新华社
第五批国家组织高值医用耗材集中带量采购12月19日在天津开标。
此次集采覆盖人工耳蜗类、外周血管支架类医用耗材，23家企业中选。其中人工耳蜗类中选产品包括植入体和言语处理器，外周血管支架类中选产品包括下肢动脉支架、非下肢动脉支架、静脉支架，将广泛惠及听障患者和血管疾病患者。
记者：徐鹏航、顾天成
设计：徐鹏航
新华社国内部出品
(责编：卫嘉、白宇)
第五批国家组织高值医用耗材集中带量采购12月19日在天津开标。
此次集采覆盖人工耳蜗类、外周血管支架类医用耗材，23家企业中选。其中人工耳蜗类中选产品包括植入体和言语处理器，外周血管支架类中选产品包括下肢动脉支架、非下肢动脉支架、静脉支架，将广泛惠及听障患者和血管疾病患者。
记者：徐鹏航、顾天成
设计：徐鹏航
新华社国内部出品
人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们 | ENGLISH
人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263 举报邮箱：jubao@people.cn
人民网服务邮箱：kf@people.cn 违法和不良信息举报电话：010-65363636 举报邮箱：rmwjubao@people.cn
互联网新闻信息服务许可证10120170001 | 增值电信业务经营许可证B1-20060139 | 广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号
信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号|京公网安备11000002000008号
人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved