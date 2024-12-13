这台手术少掏了约两万元（身边故事看改革）

11月30日，重庆市云阳县中医院骨伤科病房，冬日的阳光照进来，病房里暖洋洋的。

“别紧张，下来走几步看看。”正在查房的骨伤科主任何国军对魏光琼老人说。

3天前，魏光琼刚接受了右膝骨关节置换手术。老人小心翼翼站起来，在助行器辅助下，慢慢迈开了脚步。

一步，两步……渐渐自如。

“快有双好腿了！”魏光琼喃喃自语。“好好康复，几个月后就真有双好腿了！”何国军鼓励道。

这双“好腿”，75岁的魏光琼盼了十几年。

魏光琼家住云阳县青龙街道白云社区，靠每个月1000多元养老金生活。

“我妈这关节病有十五六年了，她为了省钱，一直拖着不去看病。”魏光琼大女儿余兴淑说，2019年母亲疼得受不了，这才去了医院。当时大夫建议两个关节都要置换，家里权衡再三，只得先给疼得厉害的左膝做了手术。

“报销后自己掏了2.8万多元，对我们家来说，负担还是太重了。大夫说右膝的情况也很严重，但当时我们只能先拖着。”余兴淑说。

这一拖，跟来一串问题。

右膝疼痛加剧，行走愈发困难，老人生活不能自理。

“家里得有人照顾，我也没法出去打工。”今年8月，余兴淑悬着心离开云阳，不到3个月后就返回了家，“我妈膝盖疼得厉害，我赶紧把她送到县中医院。”

进了医院，一忧一喜。

忧的是老人右膝关节退行情况非常严重，急需置换手术。

喜的是，接诊的何国军大夫告诉他们，2021年9月，国家医保局组织开展人工关节集中带量采购，其中，膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右，平均降幅超过80%。

“这个好政策，2022年上半年就在云阳落地了！”何大夫的话，解了魏光琼和女儿的后顾之忧。

“耗材价格降了很多，价格也是透明的，本院现在选用的人工膝关节，大概是4700多元。”何国军说。

11月27日，魏光琼拖了5年的手术顺利完成。出院结算，报销后总共花费9000元。“少掏了约两万元，我们负担得起。”余兴淑说。

集采落地云阳两年多来，共有1200多名像魏光琼这样的患者得到救治。在重庆，得到实惠的患者达3万多人。

“腿好了，能和老伴出门遛弯了，不再拖累孩子们啦！”魏光琼现在就盼着赶紧康复，走着出院。

《 人民日报 》（ 2024年12月13日 04 版）