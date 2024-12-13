乳腺癌一线用药盐酸多柔比星脂质体注射液，与普通的多柔比星产品相比，能够有效降低不良反应，提高用药安全性。而这一药品，12日在第十批国家组织药品集中带量采购中，成功被纳入集采，将极大减轻患者的治疗负担。

此次集采，62种药品采购成功，234家企业的385个产品获得拟中选资格。其中既有阿司匹林口服常释剂型、青霉素注射剂等常用药物，也有盐酸多柔比星脂质体注射液等特殊疾病用药，将给患者带来更多实惠。

“以量换价”，为更多患者“用得起药”——

乙肝抗病毒药恩替卡韦、替诺福韦等，集采后患者年费用从4000元至5000元降为100元至200元；治疗多发性骨髓瘤的来那度胺胶囊，专利到期后及时纳入集采，每粒（25mg）从约200元降至15元，每月可为患者节约药费3880元左右……截至目前，国家医保局已会同有关部门组织开展10批国家组织药品集采，覆盖435种药品。

一次次集采的背后，是民生福祉的升级，带给患者更多用药实惠。

“集采非新药，新药不集采。集采通过以量换价更多体现企业和产品的市场竞争力。”北京市医保局医药价格和招标采购处副处长耿小军说，本次采购成功的62种药品，均为已过专利期、有多家企业生产、竞争充分的药品。

而“老药”通过集采降价，为更多新药纳入医保腾出空间。国家医保局数据显示，初步匡算，近年来国家推行的药品耗材集中带量采购为新药耗、新技术的准入以及医疗服务价格调整创造了近5000亿元的医保基金空间。

“提质扩面”，提供更多用药选择——

近年来，国家组织药品集采覆盖面不断扩大。

“此次参与集采的药品，共涉及62个品种，263个品规，创历次国家药品集采数量新高。”中国药科大学医药价格研究中心主任路云说，此次集采既有常用药也有高端复杂药，同时纳入多种心脑血管、消化代谢类基础疾病用药，覆盖人群广，能够提高患者用药水平和生存质量。

12月12日，第十批国家组织药品集中带量采购现场。新华社记者龚雯 摄

“扩面”的同时，集采也在不断“提质”。

治疗罕见病肺动脉高压的马昔腾坦片，将为患者提供更多用药选择；复方制剂西格列汀二甲双胍片，让患者一次服药即可摄入西格列汀和二甲双胍两种主流降糖药物，增加用药便利性……更多药品采购成功，将为患者带来切实福利。

“本次集采一方面将有效提升患者用药质量，促进通过质量和疗效一致性评价的药品广泛替代未过评药品；另一方面将改善用药结构，同一治疗领域不同作用机理或疗效更优、使用更便捷的药品广泛进入临床，综合推动患者用药提质升级。”耿小军说。

“落地进院”，让集采药品更好买到——

集采中选后，如何保障药品供应，让药品真正“走入千家万户”，是关键一环。

“此次集采从规则上进行调整升级，进一步保障药品供应和患者使用。”路云介绍，此次药品中选后，新增的规格和包装也可以纳入集采清单，让临床有更多选择。

据悉，此次集采平均每个药品有6家以上企业中标，促进供应更加稳定多元。医保部门未来将积极推动急抢救药、短缺药的保供稳价，实行每个省份“一家企业主供、两家企业备供”的供应方式。同时，推动集采药品进基层医疗机构、进民营医疗机构、进药店，方便群众就近购买中选药品。

国家医保局有关负责人介绍，下一步将指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作，确保全国患者于2025年4月用上本次集采中选产品。

集采，挤出的是价格“水分”，换取的是民生“养分”。期待本次集采结果逐步落地，让广大患者享受到更多质优价宜的药品。

策划：陈芳

记者：徐鹏航、龚雯

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