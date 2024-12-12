假期出境游 这些信用卡用卡安全知识一定要知道

随着我国旅游市场动能和居民出境游意愿增强，国际旅游复苏节奏明显加快。根据中国旅游研究院发布的《中国出境旅游发展年度报告(2023-2024)》，我国2023年出境旅游人数超过8700万人次，预计2024年全年出境旅游人数将达1.30亿人次。

信用卡因其交易灵活、方便快捷，已成为许多人出境消费的首选支付方式。面对纷繁复杂的境外支付环境，信用卡安全问题成为部分用卡人士头疼问题。元旦及春节假期将至，记者联系了兴业银行信用卡中心相关人士，科普信用卡境外用卡风险，并带来实用“锦囊”。

境内外用卡有差异，了解规则享安心

在国内线下刷信用卡时，持卡人普遍习惯使用密码支付，而在许多境外交易场景中，无需验证密码即可完成交易。同时，境外消费采用“先授权后请款”的模式，一旦交易授权成功即代表交易事实成立，商户可随时申请请款入账，银行无法单方面拦截或撤销。

还需要特别注意的是，持卡人对卡片挂失生效前产生的损失承担偿付责任。发卡行虽可尝试向国际卡组织申请退款服务，但如不符合国际卡组织规则，会存在申请失败的情况。

安全交易随心设，全天候用心守护

兴业银行信用卡中心温馨提示，信用卡持卡人在出境前，可根据实际需求通过持卡银行APP或微信公众号等进行卡片安全设置，包括设置卡片可交易时间及金额。

发生疑似风险交易后，发卡行通常会在第一时间通过短信、微信、电话等形式提醒持卡人，并根据持卡人回复采取相应的风险防范措施。持卡人在出行前可提前告知银行此次行程范围及境外联系方式，在出境期间及时关注短信、电话、微信等实时提醒，并积极配合银行核实相关信息，准确告知卡片状态及交易情况，以免错过挽回损失的最佳时机。

卡片不借不离身，安全用卡记心间

近期，已发生多起不法分子利用游客在东南亚国家、中东转机至欧美国家途中偷盗财物，导致游客信用卡遗失，进而出现信用卡被盗刷的情况。持卡人在出行期间应妥善保管好卡片，做到“卡片不借不离身”。

如发生财物损失可向当地警方报案或寻求使领馆帮助，涉及银行卡交易问题应立即联系银行官方客服，兴业银行信用卡持卡人可及时拨打全国统一客服热线95561，境外客服热线+86-21-38769999。