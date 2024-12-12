中消协等9家协会共同倡议杜绝“舌尖上的浪费”

中国消费者协会、中国互联网协会、中国饭店协会、中国个体劳动者协会、中国电子商会、中国包装联合会、中国连锁经营协会、中国焙烤食品糖制品工业协会、中国营养学会等9家协会12月11日共同发出倡议，倡导餐饮行业经营者（含个体经营劳动者）通过创新举措、公益宣传、优化服务等方式遏制行业中餐饮浪费现象，履行责任，引导消费者合理点餐用餐。

倡议提出，餐饮行业经营者要合理设计菜单、标注菜品规格、标明建议用餐人数，积极推广“小份菜”“半份菜”；严格落实明码标价规定，明示所提供餐饮及服务价格、套餐内各菜品价格；在顾客订餐、点餐、加餐等环节，及时提醒顾客理性消费，并在餐后积极提供打包服务；转变承办宴会就餐方式，推行分餐、自主择餐，让每个食客都有吃的自主权，按需按量点餐取食；建立健全厨余垃圾分类收集、投放、运输、处理体系，推动厨余垃圾资源化利用和无害化处理。

倡议提出，餐饮行业经营者要加强公益宣传，以醒目方式设置“光盘行动”“拒绝浪费”等宣传语，提示消费者适量点餐、理性消费；合理设置起送、满减额度，杜绝变相诱导消费者过量点餐；鼓励消费者在外卖订餐时选择“无需餐具”，通过建立环保虚拟账户、授予节约积分、发放优惠券等方式引导消费者购买小份餐品。

倡议提出，餐饮行业经营者要加强自律，执行国家、行业协会、企业制定的反食品浪费标准规范；对从业人员开展教育培训和普法宣传，提升餐饮行业加工等环节中反浪费能力，提高引导消费者避免餐饮浪费的服务水平；餐饮外卖平台要引导商家合理改进配送范围、餐食包装等条件，提升外卖场景餐饮品质和消费者的用餐体验，防范食品浪费。

倡议倡导广大消费者理性消费，文明餐饮，自觉抵制食品浪费行为。在家合理处理食物，合理安排剩饭剩菜，不随意丢弃；在外把“光盘行动”“打包回家”作为一种时尚，增强爱粮节粮意识。对违背法律规范和公序良俗的餐饮浪费行为要积极举报反映，做制止餐饮浪费的“监督者”。（记者赵文君）