微众银行开展“打击伪冒微业贷营销电话”活动

随着数字化金融服务的快速普及，不法分子冒用金融机构名义频繁电话营销的现象时有发生，不仅打扰了消费者生活，更破坏了正常的金融秩序。近日，为打击此扰民乱象，微众银行宣布开展举报伪冒微业贷营销电话线索的活动，通过建立有效的举报机制，与消费者一起合力构建安全、可持续的金融环境，切实保障消费者的合法权益。

微业贷是微众银行推出的线上无抵押企业流动资金贷款产品，打通了小微企业融资的“最后一公里”，凭借创新的金融服务模式广受业界及市场好评。但与此同时，微众银行发现，市场上涌现出不法分子冒用微众银行微业贷名义，通过网络、电话等方式诱骗客户办理贷款业务等乱象，这不仅侵害了消费者的合法权益，也损害了微众银行的形象声誉。

对此，微众银行此前已发布严正声明，提醒消费者其只通过官方电话和企业微信方式进行联络，希望消费者注意甄别自称银行工作人员的来电。同时，该行与全国各地的公安机关、市场监督管理局等执法机构建立紧密的合作关系，不断加大对冒用微众银行非法营销行为的打击力度。

为进一步保护消费者权益，近日微众银行发起了一项召集举报伪冒微业贷营销电话线索的活动，为消费者开通直接有效的举报渠道。如消费者接到自称微众银行微业贷的营销电话频繁骚扰，可通过“微众银行企业金融”App、“微众银行微业贷”微信小程序，以及在“微众银行企业金融”及“微众银行微业贷”微信公众号输入“举报”关键词获取举报链接。

根据活动指引，消费者仅需简单操作即可完成线索举报。第一步，输入姓名、手机号等回访信息，以便后续工作人员回访联系；第二步，填写举报号码、输入最近一次来电时间并上传截图、录音、录屏等相关证明(如有)。

微众银行表示，下一步将持续发挥数字科技能力及线上渠道优势，持续加强对不法分子冒用“微业贷”名义电话营销扰民乱象的治理，加大消费者权益保护力度，维护健康、可持续的金融秩序。