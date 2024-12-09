中国食药安全促进会抗衰老医学与主动健康分会成立

随着人口老龄化日益加剧，促进健康老龄化，把积极老龄观、健康老龄化理念融入经济社会发展全过程，已成为政府、学术界及企业界关注的重要议题。在这一背景下，12月7日，中国食药安全促进会抗衰老医学与主动健康分会在京正式成立。

中国食药安全促进会会长毛振宾表示：“分会的成立标志着我国在抗衰老医学和主动健康领域迈出了重要的一步，将致力于促进相关领域的科研创新、技术转化、政策建议、公众教育和国际合作等，为实现全民健康贡献力量。”

抗衰老医学与主动健康分会主任委员、北京老年医院副院长刘小鹏表示：“分会将以科学为基础，以服务为导向，积极搭建政府、企业和学术界之间的桥梁，推动抗衰老医学与主动健康事业的发展。期待通过多方合作，共同探索适合中国国情的健康老龄化解决方案。”

分会成立同时召开了首届“抗衰老医学与主动健康发展论坛”，国内外抗衰老医学与主动健康领域的专家学者、企业领袖以及相关从业人员汇聚一堂，共同探讨抗衰老医学与主动健康的最新进展和发展方向。

本次会议为抗衰老医学与主动健康领域打造了一个开放、包容、创新、高效的交流平台，切实发挥行业引领和示范作用，旨在将抗衰老医学与主动健康发展论坛打造成为中国具有影响力的学术交流平台，持续不断地为抗衰老医学领域的发展注入新的活力。（记者 雷妍）