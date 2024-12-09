全国家电以旧换新销售额突破2000亿元

本报北京12月8日电 （记者王俊岭、廖睿灵）商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至12月6日24时，2963.8万名消费者购买8大类家电产品4585万台，带动销售2019.7亿元，其中一级能效产品销售额占比超过90%。

近期，各地深入开展家电以旧换新工作，政策效应进一步显现。全国家电以旧换新销售额突破1000亿元用了79天，从1000亿元到2000亿元仅用40天，更新消费潜力加速释放。

各地一视同仁支持不同规模、不同所有制、不同注册地企业参与政策，推动厂家与商户高效协同，积极吸纳更多中小商户。重庆11次增补政策参与企业，销售门店由1318家增至9053家。四川动态调整企业名单，目前销售企业6482家，回收企业2121家。

各地简化资金审核环节，优化补贴申领方式，减轻政策参与企业垫资压力。湖北按照“每天一审核、两天一公示、一周一拨付”要求，确保企业垫资时间最长不超过7天。河南郑州依托政务平台“郑好办”组建专班，审核人员扩充至近百人，通过数智化手段提高审核效率。山西围绕加快资金兑付制定专门政策，实行滚动清算，加快资金清算频次，主动为企业纾困解难。

各地改造提升废旧家电回收网络，便利消费者交售旧机，推动形成“去旧更容易、换新更便利”有效机制。吉林组织61家回收企业，300余台回收车辆，完成收旧购新近40万台。北京设置10211个废旧家电家具等大件垃圾投放点，基本做到居住小区（村）全覆盖。湖北搭建公共服务平台，为消费者提供以旧换新一站式服务，通过“一机一码”实现废旧家电回收全链条可追溯。

各地密切跟踪家电以旧换新领域存在的风险隐患，加强全流程监管，做好风险防控，有力保障资金安全。目前，全国10余个省份发布加强监管相关通知。在四川，市、县两级开展联合执法监督，查处虚开发票、销售凭证存疑等违规企业11家。在贵州，省级平台建立交易预警处置机制，及时进行预警风险排查，坚决遏制违法违规行为。

各地组织企业协会做好政策解读和媒体宣传，努力让惠民政策家喻户晓、深入人心。黑龙江组织省内家电龙头企业开展惠民补贴大篷车下乡活动，覆盖100余个乡镇、150余个社区。广西举办各类家电免费清洗、检测、修理等社区便民服务超300场次，提供公益服务近40万人次。辽宁通过三大通信运营商向全省用户发送宣传短信4560万条，消费者政策知晓度提升至90%以上。

商务部有关负责人表示，下一步，将指导地方抢抓岁末年尾消费旺季，充分释放家电以旧换新政策效应，不断激发家电市场活力，确保家电以旧换新工作平稳有序推进。