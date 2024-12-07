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让“中华文明的瑰宝”散发时代之光——2024世界传统医药大会聚焦“多元、传承、创新”

2024年12月07日05:20 | 来源：新华社
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新华社北京12月6日电 题：让“中华文明的瑰宝”散发时代之光——2024世界传统医药大会聚焦“多元、传承、创新”

新华社记者田晓航、徐鹏航、顾天成

传统医药，人类文明创造的成果，中医药是其中的杰出代表。

经典医籍超1.3万种，中药超1.8万种，传承历史跨越数千年……中医药以其浩如烟海的资源、博大精深的内涵，令世界瞩目。

“中华文明的瑰宝”热度有多高？促进文明互鉴，推动发展传统医药的重要性有多大？

最新召开的2024世界传统医药大会上，习近平主席专门发来贺信。全球3000多位传统医药领域的政府官员、国际组织代表和专家学者参会，聚焦“多元、传承、创新”，举行了近130场高水平的演讲和报告，共话传统医药如何更好造福各国人民。

护佑健康，中医药散发时代之光

从《黄帝内经》《伤寒杂病论》，到《本草纲目》《温热论》，再到青蒿素……中医药凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。

“中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。几千年来，中医药生生不息，始终散发着耀眼的时代之光。要探索符合自身特点的传统医药发展道路，让传统医药为破解人类健康难题贡献新力量。”中国国家中医药管理局党组书记、局长余艳红说。

时代在发展，中医药魅力几何？

健康服务体系更强了——

来自大会的信息显示，约90%的县有县办中医医疗机构，2023年中医类总诊疗量达15.4亿人次，占全国诊疗人次的六分之一。中国已构建起覆盖城乡的、融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系。

“古方新用”的“中国药”更多了——

2023年中国批准10个中药新药上市，2024年仅1月至11月就批准12个。在中医药理论、人用经验、临床试验“三结合”的中药审评证据体系指导下，中药新药数量呈上升态势。

中医人才队伍更“壮”了——

2023年全国医疗机构中医药专业人员有104.5万人，中医药领域已有26名两院院士。中国创新体制机制建强中医药人才队伍，形成了院校教育、毕业后教育、继续教育有机衔接、师承教育贯穿始终的人才培养体系。

“中医药振兴发展迎来天时、地利、人和的大好时机，我们中医药工作者就要增强文化自信，深入发掘中医药宝库中的精华，充分发挥中医药的独特优势，推进中医药现代化，让古老的中医药永葆青春。”中国工程院院士、国医大师王琦说。

与时俱进，传统医药“拥抱”现代科学

通过智能针灸铜人了解身体经络，品一杯“古法新制”的中药茶饮，体验VR中医问诊……在大会现场，颇具“时代感”的体验活动，让多国嘉宾感叹：“中国传统医药与现代科技结合真奇妙！”

大数据、人工智能等新兴技术的应用，给传统医药插上了腾飞的翅膀；用现代科学研究中药作用机理，让古方在新时代得到传承和发展。

聚焦“传统医药与初级卫生保健”，北京市朝阳区卫生健康委员会主任张瑞介绍，在朝阳区，中医智能舌诊仪融入上千种舌象大模型，为医生提供了便利的辅助。

在大会的政府论坛上，中国国家药监局副局长黄果抛出案例：源于400多年前经方的中成药儿茶上清丸，通过开展随机双盲安慰剂平行对照的多中心临床试验，于今年获批上市。

中日友好医院副院长崔勇表示：“中日友好医院作为国家中西医结合医学中心，致力于将现代技术和方法运用到中医当中，加快推动中西医结合优势病种临床路径研究和共识指南撰写，让传统医药在‘拥抱’现代科技中绽放光彩。”

应对挑战，医学“瑰宝”更好造福世界

面对多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂局面，未来如何做好传统医药传承创新发展大文章？

以传承守护“瑰宝”！云南勐海，中国西南边陲的小县城，首届全国名中医陈宝贵刚刚在这里开办了传承工作室，要为当地培养更多高质量的中医人才。

与共和国同龄的他，以一名中医人的坚守，数年如一日扎根基层：“守住中医药的‘根’与‘魂’，基层中医药人才不能掉队。切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好，坚持古为今用，推动中西医药优势互补、协调发展，促进传统医药文化创造性转化、创新性发展，才能让中医药更好服务人民健康，让中医药走向世界。”

当前，传统医药的价值正在被越来越多国家认识和关注。世界卫生组织数据显示，已有170个会员国使用传统和补充医学。中国的中医药已传播至196个国家和地区，113个世界卫生组织成员国认可使用针灸。

“一枚银针连接世界。”作为用现代科学方法向世界阐释针灸科学内涵的中国学者，中国科学院院士韩济生表示，中医针灸被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，彰显了中医药的独特智慧；未来还要加强跨文化、跨领域交流，让中医药更加自信地走向世界。

大会通过并发布《2024世界传统医药大会北京宣言》，与会者一致同意采取相关行动，包括推广传统医药的概念、知识和实践，支持制定和实施国际传统医药优先研究议程，推动传统医学与现代医学融合等。

让优秀的传统被读懂，以创新的勇气向未来！

同仁堂牵头联合16家老字号中药企业发起成立专委会，通过共享同仁堂海外渠道、展览展示等活动，在“抱团”走出去过程中不断创新，向世界讲好中医药品牌“故事”。

服贸会连续11年设立中医药主题日；北京冬奥会打造“10秒”中医药体验馆……传统医药不断迸发新活力。

代代守护、传承精华，与时俱进、守正创新。我们期待，传统医药更好造福世界！

(责编：岳弘彬、牛镛)

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