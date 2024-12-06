肾虚、血瘀、爱长斑，该如何调养？

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝。预防为主，调养为辅。为了发挥“ 治未病”优势，让权威、实用又通俗易懂的中医养生保健知识走近大众、服务大众，中华中医药学会、人民网·人民好医生客户端联合推出《名医话养生》短视频科普栏目。