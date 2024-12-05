九部门联合出台专门规划 加强我国结核病防治

新华社北京12月5日电（记者顾天成、徐鹏航）记者5日从国家疾控局获悉，国家疾控局等九部门联合发布《全国结核病防治规划（2024-2030年）》，部署全面加强我国结核病防治工作。

结核病是严重危害人民群众身体健康的重大传染病。党的十八大以来，全国结核病疫情呈稳步下降趋势，发病率、死亡率均下降约30％，成功治疗率保持在90%以上……规划公布数据显示，近年来我国结核病防治取得积极成效。但结核病疫情形势依然严峻，新时期防治工作不容懈怠。

规划明确，要坚持党的领导、部门协作、社会动员、全民参与的机制，坚持预防为主、防治结合、因地制宜、突出重点的原则，不断优化防治策略措施，持续提升防治水平。总体目标是全国结核病发病率持续降低，死亡率始终保持在较低水平，结核病患者经济负担逐步降低，为终结结核病流行奠定坚实基础。

规划还从优化服务体系、提升服务质量，强化主动筛查、提高发现水平，规范治疗管理、提高治疗效果，加强预防措施、减少发病与传播，强化政策帮扶、减轻患者经济负担，强化社会动员、广泛开展宣传等6个方面提出18条具体举措，从“防、治、管”全流程对防治工作提出要求。

根据部署，各地要组织对本地区规划执行情况的监测与评价，将监测评价结果和工作改进情况作为财政投入、医保支付、医疗卫生机构评审等重要依据。国家疾控局将会同有关部门组织开展规划执行情况的阶段性评估和终期评估。