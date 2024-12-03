我国十年间累计培训住院医师107万人

新华社北京12月3日电（记者董瑞丰）国家卫生健康委副主任曾益新近日说，我国住院医师规范化培训制度实施以来，十年间累计培训住院医师107万人，全科、儿科、精神科、重症医学科等紧缺专业住院医师占比30%以上。

在中国医师协会近日主办的2024年毕业后医学教育论坛上，曾益新表示，住院医师培训规模稳步增长，有效缓解了医疗机构人才匮乏的矛盾，缩小了区域间、机构间的医疗水平差距，促进了卫生健康事业均衡发展。

住院医师规范化培训是国际公认的医学人才培养制度。我国2013年底由7个部门联合印发关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见，2014年正式开始在全国建立住培制度，医生的成长由过去靠单位培养、个人进修转变为国家统一开展标准化、规范化培训。

曾益新表示，国家卫生健康委已经部署各地摸清现有人才的精准数据和未来需求，下一步将加强医教协同，落实以需定招。同时，着力提升人才培养质量，立足医生职业特殊性和群众期盼，加强医学人文教育。

此外，国家卫生健康委将继续用心营造有利于青年医师成长的良好环境。培训基地进一步加强对学员的关心关爱，保障住培学员工作、学习、生活和休息等合法权益，为住培学员参与临床诊疗活动提供必要条件，确保张弛有度。