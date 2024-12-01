免签“朋友圈”为中外经济、文化、人员交流提供更大机遇

30日是九国免签新政首日。零时起，上海浦东国际机场口岸陆续迎来政策实施后的首批入境旅客。

2024年11月30日零点起，中国对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。

中方同步优化入境政策，包括上述9国在内的38个免签国家持普通护照人员免签停留期限从15日延长至30日，并将交流访问纳入免签入境事由。免签“朋友圈”扩容为中外经济、文化、人员交流提供更大机遇。

乘坐9C6938航班(关西——浦东)入境的日本籍旅客绵部良介成为该口岸首批享受免签新政的旅客之一，绵部良介在顺利办妥入境边检手续后向正在执勤的上海机场移民管理警察介绍：“我们和中国一家自动化机械制造企业达成了合作意向，有了免签政策，我来中国洽谈合作变得更加方便。”

“整体通关过程高效便捷，更令我们开心的是，刚才移民管理警察介绍了最新来华免签政策，我们有了新的旅游计划。”30日0时50分许，乘坐D7330航班(吉隆坡——浦东)入境的澳大利亚籍旅客Mandle Corin兄弟是建筑设计专业的学生。由于免签停留期限从15日延长至30日，他们打算在中国停留四周左右，区别于上次来华的短期跟团游，这次他们打算开启江浙沪“深度游”，更加细致透彻地了解中国传统建筑之美。入境政策优化拉近了中外民众的距离，让外国游客深入了解中国成为可能。

为进一步便利免签入境人员，上海机场边检站提前制定方案，科学组织勤务，全力为新政保驾护航。加强与航司、口岸单位等职能部门沟通协作，做好免签入境人员通关保障；增派百人外语志愿服务队民警24小时值守边检查验现场，为出入境旅客提供多语种政策咨询、暖心帮助等志愿服务，提升外籍人员来华便利度。

据上海机场边检站介绍，随着免签政策红利进一步释放，从欧洲国家、日本等多地直飞上海的航班热度会大涨，预计后续利用免签政策来华的外籍旅客会持续增多，该站将及时关注航班动态，全流程优化旅客通关体验，吸引更多外籍人员来华商贸合作、旅游观光、交流访问。 (陈静 范洪祥)