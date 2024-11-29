健康生活链展区展现大健康生态圈

“近年来，以AI大模型为代表的数字科技和以基因技术为代表的生物科技蓬勃兴起，数字健康与医学服务交互发展，医药、医疗、养老等领域催生一批新技术、新产品、新服务，逐步构建起以人为本的全业态、全方位、全生命周期的大健康生态体系，正在成为创新合作的新高地。”11月27日，在第二届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）健康生活主题活动上，中国国际贸易促进委员会副会长张少刚如是说。

本届链博会设置的健康生活链展区，分为医疗健康、品质生活、健康人居、中华精品四个板块，展示从出生到养老的大健康生态圈，集聚华润、云南白药、GE医疗、宝洁、阿斯利康等一批世界500强及行业龙头企业参展。

“GE医疗在中国的供应链，是GE医疗在新兴市场布局最早、发展最快、贡献最大的供应链。在这里，我们不但见证了中国政府如何兑现加大开放的承诺，也见证了中国政府不断优化的营商环境，我们依托中国庞大且门类齐全的工业体系，培养出我们在全球最具韧性的供应商集群。在这里，我们打造了中国首个医疗设备‘灯塔工厂’。在这里，我们融合了全球智慧和国内资源，在中国首先推出最高端的正电子发射断层扫描与磁共振成像融合设备等，走上精准医疗发展最前沿。”在主题活动上，GE医疗中国副总裁陈和强说。

供应链从来都不是一家公司的单打独斗，更多企业在链博会的舞台上强调供应链的重要性。在本届链博会上，宝洁首次发布了“供应链价值共同体”战略。“这个战略有三个主题词：创新、繁荣和绿色。我们相信‘供应链价值共同体’的核心是为了服务好中国的消费者，它的基础来自于更好的创新，无论是技术创新、产品创新还是合作模式的创新。”宝洁大中华区董事长兼首席执行官许敏表示。

未来，如何进一步借助链博会的平台力量，强化上中下游企业间的沟通与协作，建立优质稳定的供应链体系？在主题活动上，健康生活链展商共同发起《共促大健康产业协同发展——第二届中国国际供应链促进博览会健康生活链参展企业联合倡议》。

“构建完善的大健康产业链是实现全民健康目标的关键支撑，在充满机遇与变革的时代背景下，要实现大健康产业链的高质量发展，离不开产业链上中下游各环节主体的共同努力，唯有携手合作，凝聚各界智慧，才能更好地、全方位地保障人民的健康福祉。”倡议发起方之一的华润三九医药股份有限公司董事长邱华伟说。