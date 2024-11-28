人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>健康·生活

国家医保局：新版国家医保药品目录内药品总数将增至3159种

2024年11月28日15:16 | 来源：人民网
小字号

发布会现场。人民网 陈子源摄

发布会现场。人民网 陈子源摄

人民网北京11月28日电 （陈子源）今日，国家医保局召开《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》新闻发布会，介绍国家医保药品目录调整有关情况，并答媒体提问。

据悉，国家医保局近期会同人力资源社会保障部等部门组织开展了2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作，现已顺利结束。经调整，2024年国家医保药品目录共新增91种药品，其中 89 种以谈判/竞价方式纳入，另有2种国家集采中选药品直接纳入，同时43 种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中，89 种谈判或竞价成功，成功率和价格降幅与往年基本相当。

本次调整后，目录内药品总数将增至3159种，其中西药1765种、中成药1394种，肿瘤、慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到提升。新版国家医保药品目录将于2025年1月1日起实施。叠加谈判降价和医保报销因素，预计2025年将为患者减负超500亿元。

自成立以来，国家医保局已连续7年开展医保药品目录调整工作。截至2024年10月底，协议期内的谈判药品累计受益8.3亿人次，累计为患者减负超8800亿元。

(责编：孙红丽、吕骞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部