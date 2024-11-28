发布会现场。人民网 陈子源摄

人民网北京11月28日电 （陈子源）今日，国家医保局召开《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》新闻发布会，介绍国家医保药品目录调整有关情况，并答媒体提问。

据悉，国家医保局近期会同人力资源社会保障部等部门组织开展了2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作，现已顺利结束。经调整，2024年国家医保药品目录共新增91种药品，其中 89 种以谈判/竞价方式纳入，另有2种国家集采中选药品直接纳入，同时43 种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中，89 种谈判或竞价成功，成功率和价格降幅与往年基本相当。

本次调整后，目录内药品总数将增至3159种，其中西药1765种、中成药1394种，肿瘤、慢性病、罕见病、儿童用药等领域的保障水平得到提升。新版国家医保药品目录将于2025年1月1日起实施。叠加谈判降价和医保报销因素，预计2025年将为患者减负超500亿元。

自成立以来，国家医保局已连续7年开展医保药品目录调整工作。截至2024年10月底，协议期内的谈判药品累计受益8.3亿人次，累计为患者减负超8800亿元。

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