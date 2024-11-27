清华医学博士紧急救助校园内心脏骤停者

本报讯（记者 蒋若静 通讯员 于悦超）近日，在清华大学西操场内，一名男子突发心脏骤停，危急之下，该校2023级临床医学博士生张可果断伸出援手，用自己掌握的急救知识为该男子成功实施心肺复苏。

“有人晕倒了！有谁懂急救吗？这里需要帮助！”11月23日16时30分左右，清华大学西操场传出了紧急求助声。当时，2023级临床医学博士生张可正在附近，听到呼救声后，他立刻下车快步赶往西操场内。

“患者是一位中年男性，我赶到他身边时，发现他口唇发绀，颜色青紫，已经无法触摸到他的颈动脉搏动，心跳、呼吸和意识也没有了。”在请周围群众呼叫120急救电话之后，张可第一时间检查了患者的情况，判断是心脏骤停。

“快去拿AED（自动体外除颤器）！”张可立刻疏散周围人群，调整患者呼吸道位置，确保通气顺畅，随后松解患者上衣，快速实施人工心肺复苏。大概半分钟后，AED送到现场进行除颤，随后，张可再次为患者实施人工心肺复苏。

大约1分钟后，患者逐渐恢复了自主心跳和呼吸，颈动脉和桡动脉也能触及脉搏搏动了。此时，距离他开始紧急施救仅过去 3分钟左右。

“现在天气冷了，我给他披了几件衣服帮助他保暖。”等患者情况稳定下来被送上救护车后，张可才默默离开了操场。经救治，患者生命体征平稳，目前已转住院治疗。

张可师从北京清华长庚医院妇产科副主任张蕾，专业为妇产科学，具体研究方向为肿瘤免疫环境。在校期间，张可学风认真严谨，发表多篇论文，获批专利1项。他还热爱体育活动，是清华大学医学院足球队、羽毛球队主力成员，参加了近两年的马约翰杯比赛。

“人们都说学以致用是件很幸福的事，可是我却不希望我所学总被用。医生的职责是救死扶伤，只要有人需要，我将一往无前！”张可说。