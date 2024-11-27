别让60亿部旧手机成为烫手山芋

据《人民日报》报道，我国平均每年产生的6亿至7亿部废旧手机中，回收处理量为2亿至3亿部。随着手机更新周期逐渐缩短，手机的报废量越来越大。“十四五”时期，我国手机闲置总量将达到60亿部，二手手机潜藏价值超6000亿元。当前旧手机流通的规范化、标准化、便利化水平在不断提升，但数据泄露风险、价格不透明、分级评定体系不健全、售后保障不足等问题依然存在，成为旧机流通中的痛点和难点。

手机已成为日常生活中不可或缺的一部分，很多人习惯了机不离身。随着技术日新月异，消费者需求不断变化，手机更新迭代速度加快，导致大量旧手机被闲置，如果回收利用率不高，将造成严重的资源浪费。从预测数据看，在不久的将来，我国将有60亿部废旧手机闲置。这些手机不能白白浪费掉，而需要积极探索回收利用机制，打造畅通渠道，使之变废为宝，进一步挖掘废旧手机在资源循环利用和发展循环经济中的巨大潜力。

众所周知，废旧手机是个“聚宝盆”，其中含有丰富的金属资源，如铜、金、银等，通过科学回收和处理，这些金属资源如果被重新利用，既能减少矿产开掘，降低资源浪费比例，又能减少环境污染。此外，许多旧手机只是更新换代淘汰下来的，并非不能正常使用，在功能上仍然完好，通过简单的维修或升级，就可以满足一些消费者的较低需求，实现资源再利用。

当前，废旧手机回收链条较长，市场经营主体复杂多元、零散弱小，缺乏头部企业主导，行业没有标准可依。而且，回收市场存在着诸多问题乱象，如回收渠道不畅、价格不透明、数据泄露风险等，这些问题都制约了旧手机的有效回收和利用。鉴于此，需要政府、企业和消费者共同努力，推动旧手机回收市场的健康发展。

面对如此庞大的废旧手机市场，国家层面的政策引导显得尤为重要。政府应出台相关政策，比如提供税收优惠、资金补贴等激励措施，引导正规企业积极参与废旧手机回收和处理，鼓励和支持废旧手机回收和处理产业发展,支持头部企业做大做强。有关部门应加强监管，规范市场秩序，制定回收利用标准和流程规范，打击非法回收和违规处理行为，禁止暴力拆解、弃置造成环境污染，强化用户数据保护，保障消费者的合法权益。

企业应积极履行社会责任，加大研发投入，开发更高效的回收和处理技术，提高废旧手机的回收率和资源利用率。同时，企业应加强内部管理，确保废旧手机在回收和处理过程中的安全性和合规性，提高自身的诚信度和责任感，确保交易过程的安全透明。企业还应积极创新，提升旧手机的再利用价值，充分挖掘废旧手机的市场价值，满足消费者的多样化需求。

消费者应增强自身的环保意识和节约意识，积极参与旧手机回收活动。同时应增强合理消费、安全消费意识，尽量选择正规渠道将废旧手机交给专业的回收机构进行处理，避免随意丢弃或卖给非正规渠道，避免掉入消费陷阱。消费者还可以选择购买二手手机或翻新手机，减少对新手机的需求，降低资源浪费现象。

总之，60亿部闲置手机，既是挑战，也是机遇。通过更多努力，让消费者交易更放心，让资源利用更高效，闲置的手机将不再是难以处理的“烫手山芋”。在此过程中，我们不仅能够实现经济效益的提升，还能推动经济社会朝着更加绿色、可持续的方向发展，为子孙后代留下更加美好的家园。