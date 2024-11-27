提高社区医院承接力，让儿童看病更便捷

秋冬已至，天气转冷，呼吸道疾病高发季到来，各地儿童医院和儿科就诊量明显增加。据北京市卫生健康委员会介绍，在去年秋冬就诊高峰期，北京提供儿童门诊服务的社区卫生服务中心从130家扩充至250家，今年又增加至352家。应对儿童呼吸道疾病高发，社区卫生服务中心不断提升承接力。

儿童疾病高发导致的诊疗压力，已成为健全儿科体系和提升儿科服务质量的一大推动力。去年秋冬季儿童就诊高峰期间，多地规定发热咳嗽患儿可以在就诊之前先完成常规检查，拿到结果再问诊。这样的诊前化验在北京、上海、江苏等地部分医院的儿科推行，显著减少了患儿排队时间，也大幅提升了医院的接诊能力。儿科诊疗“急中生智”所产出的创造力，值得珍惜。

提升社区医院的承接力，可以看做是今年应对儿科就诊高峰的再次创新。尽管这项工作属于“慢工细活”，在过去这一年里，北京市不少社区卫生服务中心从经过培训的全科医生接诊儿科，到有了专职的儿科医生，进步在不断累积。在儿科就诊高峰来临的当前，社区医院承接力的提升又向前迈出一大步，包括大医院儿科专家在基层坐诊等创新举措被陆续推出。

提升社区医院的承接力，既包括承接好到社区医院看病的患儿，也包括承接好由大医院向下输送的技术力量。由于患者习惯于根据医疗技术能力选择医疗机构，社区医院承接力实际上主要是针对技术力量，让技术下得来、留得住、用得好才是根本。

提升社区医院的承接力，是化解儿童看病难的好途径。被选派到社区医院的专家等儿科骨干，可以发挥“技术种子”的作用。传授与接纳是两种对应的能力，只要基层在技术传帮带方面的承接力足够强，一位专家完全可以在基层带出一个儿科技术团队。北京市有关提升基层医疗机构儿科承接力的探索，具备了很强的示范意义。

在互联网医疗蓬勃发展的当下，除了帮助社区医院培训人才和临时选派专家下基层等技术支援之外，通过远程会诊、远程查房、异地同步实施检查或诊疗操作等方式实施技术支援，也可以收到令人满意的效果。并且，这种技术向下输送方式打破了时空的限制，更便于推广普及。同时也要看到，经由互联网向下输送技术，需要基层医疗机构在医疗信息基础设施方面具备较高的承接力。

近年来，在“优质服务基层行”等活动的带动下，强化基层全科、中医科、康复科、儿科等重点科室建设取得了积极成果。国家卫健委最新数据显示，目前全国80%的乡镇卫生院和社区卫生服务中心可以提供儿科服务。这是一个了不起的成就。

在此背景下，提升社区医院承接力的工作机制要再次发挥关键作用，进一步带动基层儿科诊疗能力整体提升，并通过补齐基层这块短板，让整个儿科诊疗体系变得更加完整，患儿在家门口普遍能够获得优质便捷的诊疗服务。