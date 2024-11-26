打造医药健康产业发展高地

11月22日，2024北京·昌平生命科学论坛举办。

施普林格·自然集团大中华区总裁安诺杰，在发布《全球生命科学集群创新发展报告2024》时说：“新加坡、中国和其他亚洲国家正在成为生命科学的新增长集群。以北京中关村生命科学园为全球最佳实践之一。”他表示，中国生命科学集群正从打基础、搭框架的阶段，向政策、平台、科研、技术、产业深度融合的强功能创新生态系统阶段迈进。

坐落于北京昌平未来科学城的中关村生命科学园，为何能得到如此高度的评价？

“在北京市政策指导下，昌平区对培育优渥科研创新生态的鼎力支持，使其成为我国生命科学领域创新资源最为集中的园区之一。”北京未来科学城管理委员会生命科学服务处处长杨薇薇介绍，“这也为北京医药健康产业的发展注入强大的创新活力。”

近年来，北京市委、市政府高度重视医药健康产业发展，连续发布了三轮《北京市加快医药健康协同创新行动计划》，将生命科学园定位为具有全球领先水平的“生命谷”，致力于打造具有全球竞争力的医药健康产业发展高地。

在论坛开幕式上，北京市昌平区委书记甘靖中介绍，聚焦打造具有全球领先水平的“生命谷”，昌平紧盯细胞与基因治疗、数字医疗、创新药等前沿技术和关键赛道，围绕政策配套、企业引育等多方面持续努力。目前，该区医药健康企业超2000家，累计获批国家创新医疗器械产品占北京市的40%。

经过多年发展，北京市昌平区医疗健康产业已经进入创新成果的爆发期。过去3年间，昌平区医药健康产业收入年均增长10%，2023年实现了约910亿元的收入和约370亿元的产值；2024年全口径收入力争达到1000亿元，实现打造千亿级医药健康产业集群目标。

论坛上，北京市昌平国际医疗器械城揭牌。该医疗器械城将重点面向高端医疗设备、高值医用耗材、高效诊断等领域，以临床示范应用为牵引，承载企业的技术研究、产品开发、成果转化、验证迭代、落地应用等全周期发展需求，打造具有国际影响力的高端医疗器械产业集群。

此外，北京市昌平区还围绕药企研发布局、原创成果转化引进了一批重大产业项目。现场集中签约的微创医疗经自然腔道—支气管镜手术机器人、罗伯医疗手术机器人产业化、东华原创新药房自动化产业基地等12个产业项目，覆盖北京昌平医药健康产业重点发力的前沿技术、医疗器械、合成生物3条赛道，体现了生命科学领域总部研发、孵化培育、成果转化、科创金融等创新和产业要素。

本届论坛以“探索生命 共创未来”为主题，由北京市科委中关村管委会、北京市科协、北京市药监局与北京市昌平区政府共同主办。