澳门大学澳门中药检测中心揭牌

澳门大学澳门中药检测中心(下称“中药检测中心”)21日正式揭牌，该中心将向澳门中药品牌提供技术支援和保障，并加强中药检测的自主专利技术和特色项目开发。

当天，澳门特区行政长官贺一诚，特区政府社会文化司司长欧阳瑜，澳门大学校董会主席林金城、校长宋永华，特区政府药物监督管理局(药监局)局长蔡炳祥和中药检测中心主任李绍平共同主持揭牌仪式

宋永华致辞时表示，澳门大学澳门中药检测中心将坚持科学公正、严谨求实、优质高效、不断改进的宗旨，善用中国内地丰富的中药资源，把握澳门国际化优势，建立“以质量为核心、标准为龙头、检测为手段、认证为目标”的澳门特色中药检测认证产业，为发展“澳门制造”“澳门监造”“澳门监制”提供质量保障，为澳门中药产品发展和中药走向世界贡献力量。

蔡炳祥致辞时称，中药检测中心作为第三方检验机构具有专业性、独立性及客观性的特点，在保障产品安全和促进行业发展方面发挥重要作用。除为药监局提供服务外，中药检测中心还可为企业提供中药检验检测服务。“药品检测服务属于大健康产业链的中游部分，中药检测中心的成立有助于推动澳门药物检测市场发展，促进澳门大健康产业多元化。”

活动期间，贺一诚与嘉宾们参观了澳门中药检测中心。李绍平介绍，中心自2022年1月成立后，得到特区政府和澳门大学的高度重视与大力支持。中心以服务澳门药监和“发展澳门检测，实现澳门认证，助力澳门中药产业化和国际化发展”为目标，在建立质量体系、加强队伍建设、提升检测能力、拓展检测服务、扩大交流推介、制定中药标准、打造标准领导等方面积极开展工作。

据悉，截至2024年10月，澳门中药检测中心已有118项检测获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可，具备了为业界提供检测服务的资质和能力。