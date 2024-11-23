2024北京·昌平生命科学论坛举办 首设海外分会场

以“探索生命 共创未来”为主题的2024北京·昌平生命科学论坛(下称论坛)22日开幕。论坛包括一场开幕式、八场平行论坛、一场展览展示、多场系列配套活动，首次设置海外分会场，开展跨国连线交流，推动医药健康企业走向国际。

开幕式上发布的《全球生命科学集群创新发展报告2024》(下称报告)显示，生命科学重科研、重资产、周期长、成本高、风险高的特点日益凸显，需要创新资源高度集中的支撑。全球生命科学中心经过近百年的发展，形成了多极离散的格局。美国、英国、瑞士等国在生命科学创新能力方面具有明显的领先优势，成为现代生命科学发展的中心。

报告指出，新加坡、中国和其他亚洲国家正在加速崛起，成为生命科学中心的新增长集群。以北京中关村生命科学园为全球最佳实践之一，中国生命科学集群正从打基础、搭建框架阶段，向政策、平台、科研、技术、产业紧密结合的强功能创新生态系统阶段迈进。

开幕式上，2021年诺贝尔生理学或医学奖获得者阿德姆·帕塔普蒂安在视频致辞中表示，论坛致力于促进生命科学和医药健康产业的交流与发展，相信它将成为促进科学技术和产业合作的绝佳平台。

论坛现场，北京市昌平区围绕药企研发布局、原创成果转化引进一批重大产业项目，集中签约罗伯医疗手术机器人产业化等12个产业项目，签约企业涵盖上市公司、国家高新技术企业及行业领军企业。

论坛由北京市科委、中关村管委会、北京市科协、北京市药监局与昌平区政府共同主办，助力将北京中关村生命科学园建设成为具有全球领先水平的“生命谷”，加快打造具有全球竞争力的医药健康产业发展高地。（记者 陈杭 杜燕）