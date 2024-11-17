家电消费注重绿色智能

今年以来，家电产品迭代升级一直是消费热点。随着政策补贴力度进一步加大，叠加各电商平台的促销优惠活动，越来越多消费者开启了家电换代更新，家电领域掀起了一波消费热潮。

从消费者偏好看，家电消费绿色化、智能化趋势逐步走强，节能、智能成为影响消费者决策的关键词。数据显示，近六成的消费者倾向购买绿色节能家电，关注能效等级；超半数消费者偏好购买智能家电，对产品功能更为关注。此外，大尺寸大容量、外观更加时尚的家电也受到消费者青睐。接下来，商家可以从消费者偏好着手升级产品，推出功能更全、颜值更高、更加节能的家电产品。

从大家电换新趋势看，高品质家电消费增长迅猛，绿色健康家电火速“出圈”。选购电视时，消费者更青睐高画质、大尺寸、一级能效电视。在选购洗衣机时，消费者偏好高效节能洗衣机、洗烘套装及智能化洗衣机。购买冰箱时，消费者关注AI技术在冰箱保鲜、除菌、净味上的智能化应用，具有一级能效、大容量等功能的冰箱受到广泛好评。

从小家电换新趋势看，消费者更看重小家电产品的智能性和便捷性。其中，41.1%的消费者想换新智能类小家电，如智能控湿加湿器、精确避障的扫地机器人等；39.5%的消费者倾向换新健康厨房小家电，如低脂电压力锅、零涂层电饭煲等受到欢迎。此外，功能升级的制冰净水机、美容软水机，便捷个护小家电如光电美容仪、高速吹风机，冬季应季的暖菜板、围炉煮茶器，养宠家庭专用的空气净化器等趋势新品，也是消费者关注的焦点。

综合来看，以旧换新政策和电商平台促销相结合，不仅为消费者提供了实实在在的优惠，有效激发了消费潜力，也为家电消费市场带来了新的增长点。