人民日报健康客户端 记者 尹薇 王艾冰 复旦大学医院管理研究所孙国根

11月16日，由全国近6000名国内知名专家参与评选的复旦版《2023年度中国医院综合排行榜》和《2023年度中国医院专科声誉排行榜》在上海发布。

记者注意到，复旦版《2023年度中国医院综合排行榜》在各大医院名次的“表达”方法有了重大改变，百家医院由原来的第1至第100名顺序排名变为不直接排名，而是分为A + + + +、A + + + 、A + + 、A + 和A 五个等级，每一等级20家医院，A + + + +为最高等级。医院排名先后按行政大区编码（华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北）排列；同等级排名不分先后，院名首字母笔画少在先。

复旦大学医院管理研究所所长高解春发布2023年度榜单。孙国根摄

人民日报健康客户端记者在现场获悉，2023年度中国医院综合排行榜前三档如下：

复旦版《2023年度中国医院综合排行榜》共有100家医院入选，而在复旦版《2023年度中国医院专科声誉排行榜》中，45个专科，分别选取前10名医院上榜。这是复旦大学医院管理研究所作为独立第三方开展的公益性项目，也是复旦版中国医院排行榜连续第十五年发布。

2023年度中国医院专科声誉排行榜如下：

“之前各家医院也好，大众也好，很关注医院名次，其实有时候名次高低差异就在0.001分，也存在偶然性。因此，这一次复旦医院排行榜在评选方法和总体规则不变的情况下，将百强医院排名分为5大档，每一档之间按区域和医院笔画排名，力图避免不必要的内卷，也希望各医院把注意力放在学科建设和临床能力的提升上。” 复旦大学医院管理研究所所长高解春告诉人民日报健康客户端记者。

高解春表示，复旦版医院排行榜从诞生起，就力图客观、公正地反映全国医院一流专科的顶尖水平和该专科领域的临床实力、学术声誉，为老百姓治疗疑难杂症指点迷津，因此也一直强调学科建设，而不是医院排名，因此，今年这样的变化也是符合设立排行榜的初心。

据记者了解，今年评委专家库总人数从去年的5655人增加至5909人，共向5909名专家发出邀评函，收到有效回执从去年的3782份增加到3840份，有效回复率65.0%。继续领先于已有34年历史的美国最佳医院评选33.5%的专家有效回复率。

高解春介绍，本次榜单依然保留了《七大区地区专科排行榜》，把我国的东北区、华北区、华东区、华南区、华中区、西南区和西北区分别作为独立的单元进行了专科排名。“这是因为我们也希望强的专科不仅仅是分布在北上广这样的地区，而是应该各地都能不断提升，被大众了解，也更好地满足区域内老百姓的就医需求。”

来源：人民日报健康客户端

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