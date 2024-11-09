第三届CHCF国际马产业（上海）峰会在沪圆满落幕

11月7日，由中国马术协会、中国企业家联合会、华彬文化基金会共同支持的第三届CHCF国际马产业（上海）峰会在上海成功举行。

华彬文化基金会相关负责人介绍，峰会围绕“聚焦马产业新消费”的主题，汇聚众多国内外马术领域的专家和业界领袖，探讨中国的马术市场应该如何发展。与此同时，此次马术峰会旨在通过推广马术文化，为公众，特别是青少年，提供健康、多元的体育文化体验。

会上，嘉宾一致认为，马术不仅仅是一项竞技体育运动，更是一项健康的休闲活动。随着健康生活方式的日益普及，马术已成为众多家庭休闲活动的新领域。

新疆马术运动协会会长、野马集团董事长陈志峰在峰会上分享了他的创新思路，他希望能将马术文化融入城市文旅产业。他说，通过马术赛事和文化活动与城市文化和旅游资源的深度融合，不仅能吸引更多游客，还能为城市文化注入新鲜活力，推动文旅产业的多元化发展，为各地的传统体育和文化资源赋予新的价值。

“年轻骑手要想在国际赛场上崭露头角，需要在系统的训练和国际赛事中不断积累经验。”中国奥运马术骑手华天从发展马术竞技的角度出发，他希望，社会各界能多多关注马术、了解马术，在帮助中国骑手走向国际赛场的同时增强中国在国际马术界的影响力和话语权。

中国马术协会相关负责人表示，此次峰会的成功举办，不仅为国内外马术领域的专家和业界领袖提供了一个交流与合作的平台，更为推动中国马产业的持续健康发展注入了新的动力。